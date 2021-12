Les super bons plans Oclean de Noël

Pour Noël, la marque Oclean propose plusieurs packs de brosse à dents avec de grosses réductions et des cadeaux à gogo. Oclean propose aussi à cette occasion son « Christmas Mega Bundle » : un lot de deux Oclean X Pro Elite et deux hydropulseurs Oclean W1 avec 6 cadeaux dans la boîte !

Pour les fêtes de fin d’année, Oclean enchaîne les promotions ! C’est l’occasion ou jamais de faire plaisir à ses parents ou d’équiper les enfants puisque les packs suivants embarquent 2 brosses à dents de différentes gammes et plusieurs cadeaux comme des embouts supplémentaires, du fil dentaire et même un stérilisateur. Vous avez jusqu’au 26 décembre !

► Pack Oclean Flow à 69,99$ au lieu de 99,99$ :

Il s’agit de l’offre d’entrée de gamme avec deux Oclean Flow (5 modes de brossage, smart timer, veille de 180 jours, 38 000 tours/minute) : une blanche et une bleue avec en plus 10 têtes de brosses offertes et du fil dentaire ! À voir par ici »

► Pack Oclean Air 2 à 89,99$ au lieu de 139,99$ :

Ce pack propose deux Oclean Air 2 (40 000 tours minutes, charge rapide, réduction de bruit, 40 jours d’autonomie) avec là encore du fil dentaire et 10 têtes de rechange. À voir par ici »

► Pack Oclean X Pro à 159,99 $ au lieu de 199,99$ :

Ce pack « Premium » contient deux Oclean X Pro, la star des brosses à dents intelligentes avec une appli connectée, différents modes de brossage, 32 niveaux d’intensité, une détection des zones ignorées, un moteur à 42 000 vibrations par minutes, un écran LCD, etc. Dans ce pack de Noël, vous aurez une brosse bleue, une brosse rose, du fil dentaire et 10 brosses de rechange. À voir par ici »

► Chrismas Mega Bundle à 299,99$ au lieu de 419,99$ :

Ce Mega Bundle embarque deux Oclean X Pro Elite et deux hydropulseurs Oclean W1 auquel la marque ajoute 12 brosses de rechanges, un tote bag, deux embouts pour l’hydropulseur, deux boîtes de voyage et un stérilisateur Oclean S1 pour désinfecter toutes les brosses à dents de la famille avec une lampe UV. À voir par ici »

Des cadeaux pour tout le monde !

Enfin si ces offres ne vous intéressent pas, vous pouvez quand même profiter de cadeaux (non cumulable avec les packs cités plus haut) : pour toute commande supérieure à 99$, vous aurez 2 brosses en bonus et pour une commande de 169$ vous recevrez un tote bag. Pour les commandes au-dessus de 249$ et 399$, vous aurez deux super cadeaux : un stérilisateur pour brosse à dents et un hydropulseur Oclean W1.

Toutes les offres de Noël Oclean »