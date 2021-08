Lancement du Xiaomi Redmi 10 : un super prix et des cadeaux

La série des Redmi a toujours été la gamme la plus abordable chez Xiaomi. Les appareils à moins de 180 € constituent un segment très concurrentiel et avec son nouveau Redmi 10, la firme chinoise frappe très fort en cette année 2021 : caméra 50 mégapixels, écran 90 Hz, son stéréo et batterie de 5000 mAh. Pour son lancement on le trouve à partir de 159 € avec des cadeaux sympas…

Après des Redmi Note 10 très réussis, la firme chinoise lance cette semaine son Redmi 10. Il s’agit de l’entrée de gamme de cette année 2021, mais quand on regarde les spécifications de ces appareils, on peut en douter. Il faut dire que Xiaomi a mis le paquet avec une dalle de FHD+ de 6,5 pouces (16,5 cm) avec un balayage de 90 Hz adaptatif (le rafraîchissement chute lorsqu’il n’est pas nécessaire), des haut-parleurs stéréo, une batterie XXL de 5000 mAh avec une charge rapide 18W et une compatibilité NFC.

Un rapport qualité/prix imbattable

Les performances ne sont pas en reste puisque le Xiaomi Redmi 10 embarque un Mediatek Helio G88 (8 cœurs cadencés à 2 GHz max) qui rivalise avec le Qualcomm Snapdragon 678 en termes de puissance. Côté photo, nous n’avions jamais vu autant de choses intéressantes dans un appareil à ce prix puisqu’on aura le droit à un objectif principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP, un mode macro et un dernier module pour gérer la profondeur de champ des portraits. Pour le lancement, la boutique Goboo prépare une promotion avec la version 64 Go à 159 € et la version 128 Go à 179 €.

Pour profiter de ces prix, il faudra utiliser le coupon disponible sur la page du produit. Une réduction supplémentaire sera accordée avec le code GAFF01. La TVA est incluse, la livraison est rapide et sans frais supplémentaires. L’appareil est aussi garanti 20 ans. Cerise sur le gâteau, les 200 premiers clients recevront gratuitement les écouteurs Mi True Wireless Earphone 2 Basic. Pour toutes les commandes, un film de protection pour l’écran est offert. D’autres promotions sont disponibles sur cette page.

Les + du Xiaomi Redmi 10 :