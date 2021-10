Lancement du nettoyeur de sol Dreame H11 à seulement 235 €

Ce 11 octobre, Dreame lance son H11, un aspirateur à main sans fil qui propose un nettoyage humide impeccable sur sol dur : carrelage, céramique ou parquet. Plus abordable que la version « Max » qui sort aussi ce jour, ce H11 embarque un réservoir d’eau de 900 ml qui permet de laver jusqu’à 160 m² avec le débit le plus faible. La brosse rotative s’occupe de frotter le sol pendant que des buses disséminent l’eau propre à laquelle on peut ajouter le détergent Dreame (une bouteille est offerte). De l’autre côté, l’eau usée et les saletés sont aspirées et stockées dans un réservoir de 500 ml.

Le Dreame H11 dispose d’une autonomie de 30 minutes grâce à des 6 accus de 2500 mAh. On compte aussi un écran LCD couleur pour afficher les principales fonctions. L’appareil est livré avec toute une batterie d’accessoire dont le socle de recharge, une brosse supplémentaire, un filtre de rechange, une brossette de nettoyage, etc.

Une réduction et un cadeau

Affiché au prix de 261 €, le Dreame H11 est lancé à 235 € grâce au code DREAMEH11 qui vous fait économiser 26 €.Garantie 2 ans, le retour est assuré au bout de 7 jours si vous n’êtes pas satisfait. Les frais de ports et de douane sont compris dans le prix, mais la cerise sur le gâteau c’est que les 10 premières commandes se verront offrir un aspirateur-robot autonome Dreame F9 en cadeau. Et un cadeau à 199 €, ça ne se refuse pas !

