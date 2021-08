La plus grosse batterie au monde : le Ulefone Power Armor 13 à 272 €

Ulefone est une marque qui s’est spécialisée dans les smartphones étanches et antichocs. Ce Ulefone Power Armor 13 est pourtant un appareil qui fera date puisqu’il embarque la batterie la plus endurante du monde avec 13200 mAh au compteur. C’est 3,5 fois plus que l’iPhone 12 Pro Max et 2,6 fois plus que le Samsung Galaxy S21 Ultra. Voyons cela…

Le Ulefone Power Armor 13 est en précommande depuis quelques jours alors que sa sortie est prévue pour le 9 août. Pour le lancement, la marque propose une réduction de 148 € et offre des cadeaux aux premiers arrivés : un chargeur sans fil Qi 15 W aux 200 premières précommandes et une coque avec un mousqueton pour les 100 suivants. Mais pourquoi ce Power Armor 13 est-il si attendu et qu’a-t-il de plus que les autres smartphones blindés ?

IP69K > IP68

Déjà, il propose une spécification supérieure à l’IP68 : l’IP69K. Cette dernière signifie que l’appareil peut survivre à un nettoyage à la vapeur haute pression. Bref, vous pouvez le faire barboter autant que vous voulez, le faire tomber de votre hauteur et prendre des photos sous l’eau, à la plage ou à la piscine. Il résiste aux hautes températures, aux chocs, aux rayures, à la poussière, au sable, etc. Mais ce ne sont pas ses seules qualités puisqu’il intègre aussi toutes les dernières fonctionnalités et des composants très intéressants. On compte par exemple un écran FullHD+ de 6,8 pouces (17,2 cm) et une quadruple caméra avec un objectif de 48 MP (mode Nuit + vidéo 4K), un ultra grand-angle de 8 MP, un module pour les portraits et un mode macro.

Les performances sont au rendez-vous grâce à son SoC MediaTek Helio P95 et ses 8 Go de RAM (256 Go de stockage). Le Power Armor 13 comprend aussi un capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale, une radio FM, le NFC, le dual SIM VoLTE, un bouton SOS pour alerter les secours ou la personne de votre choix, un émetteur-récepteur infrarouge pour mesurer une distance, la possibilité de brancher un endoscope, une charge sans fil et inversée…

La plus grosse batterie au monde : 13200 mAh

En parlant de charge justement, nous aurions presque oublié de parler de sa fonctionnalité la plus impressionnante : sa batterie de 13200 mAh. Non il ne s’agit pas d’une faute de frappe : treize mille deux cents milliampères par heure ! Quand on sait que les batteries les plus grosses chez Asus font 6000 mAh, on vous laisse imaginer l’endurance de fou. Comptez 7 jours sans avoir à le brancher. L’appareil peut même faire office de « power bank » avec sa charge inversée ! La TVA est incluse, mais la réduction s’arrêtera mardi dans la journée : ne perdez pas de temps !

