Grosse promo sur le nettoyeur sans fil Eureka FC9

Avec le Eureka FC9, terminées les corvées de nettoyage des sols puisqu’avec un seul appareil vous allez pouvoir tout faire : passer l’aspirateur et la serpillière en un mouvement. Qu’il s’agisse de détritus solide, humide ou liquide, il s’occupe de tout. Mais comment ? Le Eureka FC9 est équipé d’un réservoir d’eau propre de 750 ml destiné à distribuer l’eau va de petites buses et d’un réservoir vide de 650 ml permettant de récupérer les poussières, les saletés et l’eau sale qui sera récupérée par aspiration. Bien sûr vous pouvez choisir de ne l’utiliser qu’en mode « aspiration » que lorsque c’est nécessaire (une puissance de 220 W et 8 kilopascals d’aspiration). L’eau contenue dans le réservoir est stérilisée via un procédé breveté d’électronisation qui permet d’éliminer 99,9 % des microbes. Une chose de moins.

Un appareil intelligent et endurant…

Notez aussi que le mode smart clean va analyser la nature de ce que voulez nettoyer pour solliciter plus ou moins la quantité d’eau qu’il faudra : entre un café renversé et les croquettes du chat, il y a tout un monde… En ce qui concerne l’autonomie, soyez rassuré puisque le Eureka FC9 permet de nettoyer jusqu’à 130m² en 35 minutes grâce à ses 12 cellules de 2000 mAh chacune : un vrai marathonien.

L’appareil est aussi très pratique, car la conception de son balai lui permet de nettoyer efficacement de bord à bord : en clair, vous aspirez et laver au raz des murs et des plinthes. Une fois que vous avez terminé, remettez le Eureka FC9 sur sa base pour le recharger et pour qu’il nettoie tout seul ses rouleaux-brosses : pas besoin de nettoyer l’appareil qui sert à nettoyer donc. C’est vraiment du temps de gagné ! Le Eureka FC9 est multisurface et multiscénario, il est aussi silencieux et son détecteur de saleté fait des merveilles : c’est la nouvelle fée du logis…

Belle réduction et livraison rapide !

Un bien bel appareil qui passe en ce moment et jusqu’au 10 décembre de 399,99 € à 339,99 €. Si c’est un cadeau, vous le recevrez largement avant Noël puisque la livraison, effectuée depuis l’UE ne prendre qu’entre 2 et 5 jours !

Les + du Eureka FC9 :