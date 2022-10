C’est déjà le Black Friday chez NordVPN : sécurisez votre connexion à un prix mini !

Vous entendez souvent autour de vous que certaines personnes se sont faites voler leur données et pirater leurs comptes bancaires. Rien de bien agréable ici et une situation fâcheuse qui aurait pu être évitée si elles avaient utilisé un VPN. Ces programmes sont en effet aujourd’hui indispensables et la sécurité qu’ils proposent ne sont en plus pas leur seul avantage, comme c’est le cas avec NordVPN.

NordVPN : pour naviguer en père pénard

NordVPN offre en effet une option « « Protection Anti-menaces » qui fonctionne constamment et qui ne nécessite même pas que vous soyez connectés à un serveur VPN. Une fois activée, la Protection Anti-menaces rend votre navigation plus sûre, plus fluide et plus rapide. L’avantage, c’est que votre activité en ligne n’est pas suivie. Ainsi, aucune chance de vous retrouver sur un site problématique, de télécharger des virus ou d’être confronté à la surveillance et à des publicités importunes. Toutes les cyber-menaces sont alors bloquées avant de pouvoir vous attaquer.

Des envies d’ailleurs

Autre argument très intéressant dans l’utilisation d’un VPN, c’est de pouvoir brouiller les pistes sur l’endroit où vous apparaitrez connecté dans le monde. Avec NordVPN, vous pouvez vous retrouver « virtuellement » connectés au Japon, aux États-Unis ou autres. Cela peut vous donner ainsi accès à d’autres catalogues de services de streaming comme Netflix par exemple. Sachant que certains films sortent plus tôt dans certains pays que d’autres. Si vous suivez la Formule 1 ou la Ligue des champions, certains pays diffusent également ces événements gratuitement, contrairement à ce qui se fait en France.

L’application NordVPN fonctionnera sur tous vos appareils puisqu’elle existe pour Windows, macOS, iOS, Android et Linux. Elle propose même des extensions de proxy chiffrés pour Chrome, Firefox et Edge. Enfin, avec un seul compte NordVPN, vous pouvez sécuriser jusqu’à 6 appareils simultanément, que ce soit des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones.

Quant au prix, j’ose même pas en parler tellement c’est ouf ! C’est des furieux chez NordVPN, on se demande même comment ils gagnent de l’argent ! C’est la croix rouge de la cybersécurité ! Des sauveurs de l’humanité ! Je baptiserai mon premier enfant « NordVPN » tellement je les aime. Mais récapitulons…

Pourquoi utiliser un VPN ?

Rester anonyme sur Internet

Contourner la censure

Tous les programmes Netflix, Amazon Prime, Disney+

Contourner les géorestrictions

Téléchargements torrents anonymes

Les prix et les promos du Black Friday

NordVPN a déjà commencé sa promotion spéciale du Black Friday. À partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 novembre, vous profitez d’une réduction sur toutes les formules avec cependant un rabais de -68% sur l’offre « Ultime ». Cette dernière propose :

Le meilleur VPN du marché

La protection antivirus

Le bloqueur de suivi de publicité

Le gestionnaire de mots de passe NordPass

Le scanner de vulnérabilité

1 To de stockage dans un cloud chiffré

Vous disposez d’une durée de réflexion de 30 jours et de 3 mois gratuits pour seulement 5,29 €/mois. Un pack complet très avantageux, mais NordVPN propose aussi un pack Essentiel à 2,99 €/mois (VPN+antivirus+bloquer de pub). C’est le moment de l’année où il faut s’abonner !

Les + de NordVPN :