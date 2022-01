Bons Plans : un graveur laser et une imprimante 3D cinq étoiles en promo !

Pour les « makers » que vous êtes, voici deux super bons plans : le graveur laser Sculpfun S9 et l’imprimante 3D QIDI X-MAX voient leurs prix fondre comme neige au soleil chez Geekbuying !

Dans ce bon plan un peu inhabituel, nous vous proposons cette fois 2 appareils, certes différents, mais plutôt complémentaires : une imprimante 3D haut de gamme à -30 % et un graveur laser de précision à -25 %. Deux belles aubaines…

Le graveur laser Sculpfun S9 à 270 € au lieu de 355 €

Le graveur laser Sculpfun est un appareil polyvalent qui permet de graver aussi bien sur du bois que sur du métal, de la céramique, le verre, la pierre, les ardoises, le métal oxydé, l’acier, l’acrylique, le contreplaqué, le cuir, etc. Sa puissance maximale de 5,5W lui permet aussi de couper à travers des morceaux de bois de 15 mm avec une précision de 0,06 mm (la zone de découpe est de 0,1 mm). Livré pré-assemblé, l’appareil est opérationnel en 15 minutes. La tête de gravure est remplaçable pour permettre d’upgrader la machine si le cœur vous en dit. L’armature en métal lui permet de graver des supports de 410 x 420 mm en une seule fois. L’appareil embarque un dispositif arrêtant la gravure si le laser ne fait pas de mouvement pendant une longue période ou s’il détecte une flamme. La Sculpfun est compatible avec le LightBurn : la solution la plus populaire au monde pour ce genre de travail.

Alors que ce graveur laser coûte normalement 355,99 €, cette promo de début d’année fait baisser le prix à 334,63 €, mais avec le code NNNSCULPFUN, le prix descend encore à 270 € !

L’imprimante 3D QIDI X-MAX à 952 € au lieu de 1334 €

Si vous avez fait le tour des possibilités proposées par votre imprimante 3D premier prix ou si vous désirez directement passer à un appareil haut de gamme pour ne rien regretter, voici la QIDI X-MAX ! Elle dispose de deux extrudeuses différentes en fonction de la matière du filament que vous utilisez : un pour les matériaux « normaux » comme l’ABS, le PLA et le très flexible TPU, et un autre pour le nylon, le PC (polycarbonate) et la fibre de carbone. Ces filaments récents demandent aussi une température constante. C’est pour cela que le positionnement de la bobine se fait à l’intérieur de la cage ventilée. Cette cage propose d’ailleurs un volume de 300 x 300 x 250 mm pour des impressions très généreuses.

La QIDI X-MAX est livrée avec une plate-forme magnétique double face avec une structure à deux axes Z pour plus de précision. Enfin, sachez que si les imprimantes à 150 ou 300 € sont précises au dixième de millimètre, chez la QIDI X-MAX la précision des couches est de 100 µm (microns) et l’extrudeur de positionne à la dizaine de microns près pour un résultat professionnel impeccable.

Avec cette promo, le prix passe de 1334,99 € à 949,62 €, mais si le prix affiché sur la page est supérieur à celui-ci, entrez le code NNNLESIMPRI3D34 pour faire redescendre le prix.