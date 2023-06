Bons plans : trois imprimantes 3D en promo chez Geekbuying !

La FLSUN V400 à 638 € au lieu de 982 €

La FLSUN V400 permet de créer des objets très volumineux (410 x 300 x 300 mm) et est compatible avec les types de filaments les plus couramment utilisés : PLA, PLA+, Wood, TPU, ABS, PETG, PC et Nylon. En ce qui concerne les fonctionnalités « pros », on compte la reprise d’impression en cas de coupure de courant, un lit chauffant à 110° permettant d’éviter les problèmes d’adhérence et une détection de filament pour ne pas gâcher ses créations. Mais ce qui fait la force de cette FLSUN V400, c’est sa rapidité d’exécution avec une vitesse de pointe à 400 mm/s. Lorsque les appareils d’entrée de gamme culminent à 50 mm/s, cela fait toute la différence ! Au lieu de passer une vingtaine d’heures sur un projet, la FLSUN V400 boucle l’impression en 6 heures.

La FLSUN V400 coûte normalement 982 €, mais le prix est en ce moment à 699 €. Cependant, avec le code GKB11ANNI1, vous profitez d’une remise supplémentaire pour atteindre le tarif de 638 €. C’est presque 350 € d’économie sur un appareil haut de gamme !

La Creality K1 à 538 € au lieu de 709 €

La Creality K1 Max révolutionne le marché des imprimantes 3D. Elle dispose d’un grand volume d’impression (220 x 220 x 250 mm), elle est capable de réaliser des impressions à des vitesses très élevées de 600 mm/s. Entièrement montée et déjà calibrée, elle dispose d’un caisson fermé qui autorise de nombreux filaments : PLA, PETG, ABS, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF. L’imprimante 3D Creality K1 embarque une tête d’impression légère de 190g pour réduire l’inertie du mouvement et augmenter l’efficacité de l’impression.

Elle adopte aussi un nouveau dispositif de chauffage en céramique pour faire fondre le filament instantanément. La 3D Creality K1 est équipée d’un grand ventilateur sur la tête d’impression avec des conduits d’air pour refroidir les impressions directement et d’un ventilateur auxiliaire de 18W dans la chambre de construction qui améliore l’effet de refroidissement, ce qui se traduit par de meilleures performances. Enfin, un ensemble de capteurs de déformation est intégré dans le lit chauffant pour générer un maillage de mise à niveau précis. L’ensemble du processus se déroule de lui-même après le démarrage de l’impression. Vous n’avez pas besoin de niveler manuellement. La K1 peut imprimer via une clé USB ou une connexion WiFi. Avec une connexion réseau, la machine peut être contrôlée ou surveillée à distance depuis Creality Print ou Creality Cloud.

Alors que l’appareil coûte normalement 709 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 599 €. Mais avec le code GKB11ANNI1 le prix descend encore à 538 €. Une affaire !

La Creality Ender-3 S1 Pro à 299 € au lieu de 521 €

Cette imprimante 3D est compatible avec les différents types de filaments les plus courants, mais elle propose en plus un lit chauffant qui permet d’éviter les problèmes d’adhérence…et donc le gaspillage. Il est possible de lancer des impressions depuis son PC en USB ou en mode autonome depuis vos fichiers sur carte micro SD. L’appareil permet de faire des impressions assez volumineuses en une seule pièce avec une précision de 100 microns. Bien sûr elle autorise la reprise d’impression en cas de panne de courant et elle détecte même si vous avez assez de filaments : encore une mesure anti-gaspillage.

La Creality Ender-3 S1 Pro coûte normalement 521 €, mais le prix est en ce moment à 339 €. Cependant, avec le code NNNCRCFS1PRO, vous profitez d’une remise supplémentaire pour atteindre 299 €.