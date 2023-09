Bons plans : 5 imprimantes 3D pour les pros à tous les prix !

La Creality K1 Max à 751 € au lieu de 1077 €

Commençons directement par la star du « game » : la Creality K1 Max. Cette imprimante « pro » propose un beau volume d’impression de 300 x 300 x 300mm, une vitesse de 600mm/s, un purificateur d’air intégré, un bel écran tactile couleur et un ensemble de technologie pour des impressions uniques et de qualité : nivellement LiDAR, ventilation active, buse en céramique (chauffe de l’extrudeur à 300 C°) et caméra IA pour détecter n’importe quel problème lors de l’impression. Difficile de faire une description exhaustive de l’appareil, nous vous conseillons de cliquer sur notre lien pour voir de quoi il retourne en image…

Alors que cette belle bête coûte normalement 1077,08 €, cette promo fait baisser le prix à 969 €, mais avec le code NNNFRK1MAX, le prix descend encore à 751,34 €. Une sacrée affaire sur la meilleure imprimante 3D de sa catégorie !

La Creality K1 à 459 € au lieu de 707 €

La Creality K1 révolutionne le marché des imprimantes 3D. Elle dispose d’un grand volume d’impression (220 x 220 x 250 mm) et comme sa grande sœur la Crealty K1 Max, elle est capable de réaliser des objets à la vitesse élevée de 600 mm/s. Entièrement montée et déjà calibrée, elle dispose d’un caisson fermé et autorise de nombreux filaments : PLA, PETG, ABS, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF. L’imprimante 3D Creality K1 embarque une tête d’impression légère de 190g pour réduire l’inertie du mouvement et augmenter son efficacité. Elle adopte aussi un nouveau dispositif de chauffage en céramique pour faire fondre le filament instantanément.

La Creality K1 est équipée d’un grand ventilateur sur la tête d’impression avec des conduits d’air pour refroidir les impressions directement et d’un ventilateur auxiliaire de 18 Watts dans la chambre de construction qui améliore l’effet de refroidissement, ce qui se traduit par de meilleures performances. Enfin, un ensemble de capteurs de déformation est intégré dans le lit chauffant pour générer un maillage de mise à niveau précis. L’ensemble du processus se déroule de lui-même après le démarrage de l’impression. Vous n’avez pas besoin de niveler manuellement. La K1 peut imprimer via une clé USB ou une connexion WiFi. Avec une connexion réseau, la machine peut être contrôlée ou surveillée à distance depuis Creality Print ou Creality Cloud.

Alors que l’appareil coûte normalement 707,12 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 552 €. Mais avec le code NNNFRCRK1 le prix descend encore à 459,77 € !

La Creality Ender-3 S1 Plus à 289 € au lieu de 529 €

Encore une imprimante 3D de qualité signée Crealty ! Cette Ender-3 S1 Plus s’adresse plus à des débutants qui veulent commencer par un appareil « sérieux ». Il faut dire que vous avez déjà out ce qu’il faut ici pour faire des projets de qualité avec un beau volume (300 x 300 x 300mm), une fonctionnalité « auto-leveling », une double synchronisation de l’axe des Z (celui de la hauteur, parfois négligé sur des imprimantes à 150 €), un lit chauffant et un système de reprise d’impression en cas de panne de courant.ou d’absence de filament. Bien sûr, on compte aussi un écran couleur tactile, la possibilité de lancer une impression depuis un support externe et une compatibilité avec un paquet de types de matériaux.

Alors que cette imprimante coûte normalement 529,35 €, cette promo de fin d’année fait baisser le prix à 399 €, mais avec le code NNNFRCR3P, le prix descend encore à 289,77 € !

La Creality Ender-3 S1 Pro à 259 € au lieu de 519 €

Il s’agit de la petite sœur de la Creality Ender-3 S1 Plus. Cette imprimante 3D est compatible avec les différents types de filaments les plus courants, mais elle propose en plus un lit chauffant qui permet d’éviter les problèmes d’adhérence…et donc le gaspillage. Il est possible de lancer des impressions depuis son PC en USB ou en mode autonome depuis vos fichiers sur carte microSD. L’appareil permet de faire des impressions assez volumineuses en une seule pièce avec une précision de 100 microns. Bien sûr elle autorise la reprise d’impression en cas de panne de courant et elle détecte même si vous avez assez de filaments : encore une mesure anti-gaspillage.

La Creality Ender-3 S1 Pro coûte normalement 519,52 €, mais le prix est en ce moment à 319 €. Cependant, avec le code NNNCRCFS1PRO, vous profitez d’une remise supplémentaire pour atteindre 259,77 €. C’est donc la moins chère de cette sélection.

La Creality Ender-5 S1 3D Printer à 319 € au lieu de 520 €

Encore une bonne affaire ! Cette Crealty Ender-5 S1 est la moins chère des imprimantes 3D avec une armature en cube de cette sélection. Elle propose une vitesse d’impression de 250mm/s avec une chauffe à 300 C°, un système d’autoleveling, un écran tactile couleur et un beau volume d’impression de 220 x 220 x 280mm.

Alors que cet appareil coûte normalement 520,82 €, cette promo de fin d’année fait baisser le prix à 447,30 €, mais avec le code NNNFRCR5S1, le prix descend encore à 319,77 €. Une sacrée promo !

Les « Super Sales » chez Geekbuying, c’est maintenant !

Si vous avez autant de bons plans sur les imprimantes 3D chez Geekbuying c’est grâce au programme de promotion « Super Sales ». On trouve énormément de prix bas sur les consoles portables, les vélos électriques, les casques audio, les projecteurs et encore plein d’autres produits. Pour en profiter un max, rendez-vous sur la page dédiée, utilisez le code GKB23SS10 (remise de 10$ sur 100$ d’achat), GKB23SS25 (25$ sur 300$) ou GKB23SS50 (50$ sur 550$). Et ce n‘est pas tout puisqu’en payant par PayPal ou carte bancaire, vous avez encore une ristourne de 10$ sur 200$ d’achat, 20$ sur 600$ et 30$ sur 800$. Et bien sûr, les deux promos sont cumulables !