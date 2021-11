Bons plans : grosse promotion sur les Dreame T20 et Dreame D9

Que vous cherchiez un aspirateur à main léger et puissant ou un aspirateur robot intelligent, il y a tout ce qu’il faut chez Dreame. Surtout qu’en ce moment, les Dreame T20 et D9 sont proposés à des prix sacrifiés…

Le Dreame T20 à seulement 249 €

Le Dreame T20 est un aspirateur sans fil qui concurrence directement les produits haut de gamme Dyson avec une autonomie de 70 minutes, mais surtout une puissance d’aspiration incroyable de 25 kilopascals (150 AW). Le mérite en revient au moteur breveté qui développe 125 000 tours par minute. Le Dreame T20 propose aussi un système de filtration avancé, un écran LCD couleur qui affiche le programme sélectionné et la quantité de batterie restante. Pendant quelques jours encore, l’aspirateur est proposé à 249 € au lieu de 399 € avec la TVA et les frais de port compris. Une très bonne affaire !

-60 € sur le Dream D9 !

Vous cherchez plutôt un aspirateur-robot qui ne soit pas un gadget ? Le Dream D9 est aussi en promotion avec une belle réduction de 60 € : 239 € au lieu de 299 €. Ce dernier passe non seulement l’aspirateur, mais il passe aussi la serpillière à votre place. Il est efficace grâce à son guidage laser (LIDAR) et à son algorithme SLAM qui lui permet de prendre la meilleure route possible chez vous sans passer deux fois au même endroit. Compatible avec Alexa, le Dreame D9 est programmable depuis l’appli et permet de nettoyer 250 m² en un seul passage grâce à son autonomie de 150 minutes. Un aspirateur silencieux, puissant (3 kPa d’aspiration) qui embarque un bac à saleté de 570 ml ou un bac à eau d’une capacité de 270 ml.