Bons plans : grosse chute de prix pour ces 3 imprimantes 3D !

► La FLSUN V400 à 748 € au lieu de 1028 €

La FLSUN V400 permet de créer des objets très volumineux (300 x 300 x 410 mm). Elle est compatible avec les types de filaments les plus utilisés : PLA, PLA+, Wood, TPU, ABS, PETG, PC et Nylon. En ce qui concerne les fonctionnalités « pros », on compte la reprise d’impression en cas de coupure de courant, un lit chauffant à 110° permettant d’éviter les problèmes d’adhérence et une détection de filament pour ne pas gâcher ses créations. Mais ce qui fait la force de cette FLSUN V400, c’est sa rapidité d’exécution avec une vitesse de pointe à 400 mm/s. Lorsque les appareils d’entrée de gamme culminent à 50 mm/s, cela fait toute la différence ! Au lieu de passer une vingtaine d’heures sur un projet, la FLSUN V400 boucle l’impression en 6 heures. Rapide, précise et silencieuse, c’est l’imprimante 3D pour l’élite !

Alors que la FLSUN V400 coûte normalement 1028,11 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 949 €. Mais avec le code NNNFRSOLDEV400, le prix descend encore à 748 €. Une sacrée promo !

► La Creality Ender-3 S1 à 289 € au lieu de 432 €

Cette imprimante 3D est compatible avec les différents types de filaments les plus courants, mais elle propose en plus un lit chauffant qui permet d’éviter les problèmes d’adhérence…et donc le gaspillage. Il est possible de lancer des impressions depuis son PC en USB ou en mode autonome depuis vos fichiers sur carte micro SD. L’appareil permet de faire des impressions assez volumineuses en une seule pièce avec une précision de 100 microns. Bien sûr elle autorise la reprise d’impression en cas de panne de courant et elle détecte même si vous avez assez de filaments : encore une mesure anti-gaspillage.

Cette imprimante 3D est affichée au prix de 432,89 €, mais GeekBuying la propose en ce moment à 306 €. Pour vous, avec le code NNNFRBES1, le prix descend encore à 289 €.

► La Creality Ender-3 S1 Pro à 365 € au lieu de 521 €

Voici la version Pro de l’imprimante précédente. Cette dernière permet de réaliser des impressions conséquentes grâce à son volume confortable de 220 x 220 x 270 mm. Notez que la plaque chauffante est amovible, ce qui permet de retirer ses modèles 3D plus facilement. Et grâce à un système d’alimentation électrique certifié UL, votre imprimante sera protégée contre les surtensions inattendues. Dans le même ordre d’idée, la Creality 3D Ender 3 S1 Pro propose une fonctionnalité de reprise de l’impression et est compatible avec les principaux types de filaments du marché (PLA, ABS, Wood, TPU, gradient color, fibre de carbone, etc.), elle se montre particulièrement précise (0,1 – 0,4 mm avec une épaisseur de 0,01 mm) et offre une compatibilité avec de nombreux types de fichiers.

L’appareil est proposé normalement à 521,64 € et s’il est possible de l’acquérir à seulement 399 € en ce moment, le code NNNDBENDER3S1PROFB fait encore descendre le tarif à 365 €.

► Le Creality Sonic Pad à 129 € au lieu de 168 €

Pour terminer, voici un bon plan bonus avec ce Creality Sonic Pad compatible avec les imprimantes Ender-3 S1 et Ender-3 S1 Pro. Il s’agit d’un ensemble software/hardware pour booster les capacités de votre imprimante : nouveau firmware Klipper, nouvelle architecture de carte mère 64 bits et un écran de contrôle tactile couleur de 1024×600 pixels. On trouvera au dos des ports USB additionnels, une prise RJ45 et un module WiFi. Le top du top pour un contrôle total et des capacités dopées.

Alors que le Sonic Pad coûte normalement 168,38 €, cette promo fait baisser le prix à 139,39 €. Or avec le code NNNFRSOLDEPAD, le prix descend encore à 129 €.