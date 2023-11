Bons Plans : 3 produits UGREEN en promo pour le Black Friday

Le UGREEN Revodok 6 en 1 à -25 %

Ce hub 6 en 1 est une sorte de « produit star » chez UGREEN. Il permet de connecter trois appareils USB-A (en version 3.0 avec un débit de 5 Gbps), une carte carte SD, une carte MicroSD et une prise HDMI qui affiche le contenu du smartphone sur un écran externe jusqu’à de la 4K en 60 Hz. Idéal pour les présentations ou pour afficher des photos et des vidéos sur une télé sans emporter de matériel encombrant.

Ce hub ultra-complet est compatible avec énormément d’appareils : PC, mobile et tablette Android, MacBook Pro, iPad, etc. Compact et solide avec sa coque en aluminium, c’est un vrai couteau suisse pour les technophiles. Affiché à 29,99 €, l’appareil se retrouve à 22,49 €, mais avec le code dl7041006, vous profiterez d’une réduction supplémentaire !

La UGREEN Revodok Pro 12 en 1 Docking Station à -35 %

Cette « docking station » est l’arme fatale pour la recharge d’appareil en tout genre. Il dispose de 12 ports qui vous permettent de connecter presque tous les appareils via une seule station d’accueil USB C, 2 ports HDMI, 1 port DP, 1 port PD 3.0 100 Watts, 1 USB A 3.2, 1 USB C 3.2, 2 ports USB 3.0, 1 port Ethernet, 1 emplacement pour carte SD/Micro SD et un port auxiliaire de 3,5 mm. Avec une puissance maximale de 100 Watts, il permet de recharger un MacBook Pro 15 pouces de 0 à 100 % en 1h30.

C’est aussi un dock qui peut diffuser un signal vidéo en 8K à 30fps ou de profiter de 3 écrans en 4K à 60 fps en utilisant les deux ports HDMI et le Display Port. Sur votre bureau vous pouvez donc recharger, transférer et afficher depuis le même appareil. Alors que ce combo Revodock Pro + chargeur GaN 100 W coûte normalement 399,99 €, il est en ce moment au prix exclusif de 259,99 €. Et vous profitez en plus d’une réduction supplémentaire avec le code dl9032536.

UGREEN Nexode 30W USB-C à -40 %

Vous avez un smartphone récent, mais vous n’avez pas le chargeur qu’il faut pour profiter de la charge rapide ? Le chargeur rapide UGREEN Nexode permet de recharger à 55 % un iPhone 14 Pro Max en 30 minutes. Il dispose pour cela d’un port USB-C qui délivre 30 Watts sans risque de surchauffe.

Il prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide de PD 3.0, QC4+/ 3.0, PPS et SCP pour être compatible avec le plus de matériels possibles : MacBook Pro M1, MacBook Air, HP Spectre, Huawei MateBook, NoteBook, iPad Pro M1, iPhone 14, AirPods Pro, MagSafe and Galaxy S23/S22/S21/S20, Xiaomi Redmi Huawei P40 /P30 Pro /Mate 30, Mate20, etc. Un très bon produit à emmener partout ! Normalement affiché à 29,99 €, vous pouvez en ce moment l’acquérir pour seulement 17,99 €.