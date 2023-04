Bons plans : 3 excellents téléphones Android à moins de 150 €

En 2023, il n’est plus nécessaire de mettre 500 ou 800 € dans un smartphone pour avoir un appareil de bonne facture. Avec la démocratisation des technologies de pointe, il est facile de trouver un appareil abordable et de qualité pour moins de 150 €…

► Le Samsung Galaxy S10e à 148,18 €

Certes le Galaxy S10e a soufflé ses 3 bougies, mais il est toujours aussi sympa. Avec ses 6 Go de RAM et sa puce Exynos haut de gamme, il est clairement au-dessus des autres au niveau des performances. Il est aussi complet en photo avec un très bon objectif 12 mégapixels stabilisé et un zoom x10. La batterie de 3100 mAh qui lui confère une autonomie d’une grosse journée quant à l’écran FHD+ de 5,8 pouces, il est magnifique et rend l’appareil très compact. Le Galaxy S10e est disponible dans sa magnifique couleur « noir prism » et dans une version avec 128 Go de stockage. Cerise sur le gâteau, il est étanche avec une certification IP68 : le seul de cette sélection à remplir cette condition. Un smartphone haut de gamme de 2020 qui se retrouve à seulement 148,18 € !

Les + du Galaxy S10e :

Un appareil très bon en photo

Écran magnifique

De très bonnes performances

► Le Realme 9i à 146,69 €

Ce Realme 9i est affiché à seulement 146,69 € chez notre partenaire. Il s’agit d’un appareil très intéressant puisqu’en plus de proposer un look assez sympa, il propose des fonctionnalités atypiques pour un appareil de cette gamme : haut-parleurs stéréo, charge rapide 33 Watts, double nano-SIM, puce graphique Adreno 610… L’écran de 6,6 pouces (16,7 cm) joue dans la division du dessus avec un rafraîchissement à 90 Hz tandis que le système repose sur un Android 12 récent. Côté performance, on pourrait s’attendre à un appareil faiblard lorsqu’on regarde le prix, mais il n’en est rien : le Snapdragon 680 avec ses 4 Go de RAM fait clairement le job d’autant que la mémoire vive peut passer à 11 Go en « empruntant » des Go dans la mémoire de stockage. La photo fait l’impasse sur le superflu pour offrir directement un objectif principal de 50 MP polyvalent, un capteur pour les portraits et un dernier module macro. Enfin, la batterie de 5000 mAh le met dans la catégorie des marathoniens du genre.

Les + du Realme 9i :

Un look atypique

À 146,69 €, c’est une affaire en or

Très classe !

► Le Huawei P30 Lite à 138,68 €

Dans cette catégorie des smartphones à moins de 150 €, le Huawei P30 Lite est un sacré numéro avec sa dalle FHD+ 6,15 pouces de 2312×1080 pixels, sa puce Kirin 710 avec son composant graphique Mali-G51 épaulée par 4 Go de RAM, son accu de 3340 mAh qui lui assure une très belle autonomie et son design soigné « made in Huawei ». Côté photo, on pourra compter sur un objectif principal de 48 mégapixels qui régale, même de nuit. En renfort, on trouvera un module ultra grand-angle convaincant de 8MP et un objectif pour les portraits. Notez que ce Huawei P30 Lite est sorti avant les démêlés de la marque avec la juridiction américaine : vous retrouverez donc un Android préinstallé avec toutes les applications Google. Un concentré de technologie à seulement 138,68 € (faites défiler la page vers le bas pour trouver la boutique qui le propose à ce prix…) !

Les + du Huawei P30 Lite :

Un écran IPS haute définition au top

Un design très réussi !

Très bon en photo