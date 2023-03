Bons Plans : 2 drones UHD à petit prix

► Le JJRC H106 4K à seulement 56,16 €

Le JJRC H106 est un drone pliable qui répondra aux exigences des amoureux des images comme aux curieux qui veulent se mettre au pilotage sans casser leur tirelire. Il faut dire qu’à ce prix, il s’agit clairement d’une très bonne affaire avec une transmission et un enregistrement 4K sur deux caméras ! Celle de dessous est même orientable en vol pour ne rien rater. Avec la stabilisation optique, cela donne des images d’une qualité confondante. Côté mécanique, c’est aussi le top niveau avec 15 minutes d’autonomie, un retour automatique en cas de baisse d’ampérage et un système d’évitement des obstacles. L’appareil est livré avec 3 batteries depuis l’UE sans frais de douane. Un drone parfait pour commencer…

► Le MJX Bugs B19 à seulement 168,49 €

Ce MJX Bugs B19 est sans doute le meilleur rapport qualité-prix/prix du moment puisque pour moins de 170 €, le drone propose une caméra ajustable à 90°, des fonctions « follow me » et « point of interest ». L’autonomie de la batterie est de 22 minutes et l vitesse de point atteint les 40 km/h. Côté technique, on retrouve tout ce qu’il faut le charme d’un drone de qualité : stabilisation mécanique du cardan, GPS, caméra WiFi, retour automatique en cas de baisse de tension, etc. Ce modèle propose aussi une résolution d’image 2K qu’il est possible de retransmettre sur 600 mètres.