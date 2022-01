Bon Plan vélo électrique : le Bezior X 1500 à -540 € chez Gogobest

Vous voulez d’un vélo électrique performant, endurant et pliable ? Ne cherchez pas plus loin : le très bon Bezior X 1500 est tout cela à la fois. Il se retrouve en ce moment en promotion chez Gogobest à -28 % avec notre code… La livraison gratuite est assurée par UPS en moins de 6 jours sans frais de douane.

Le Bezior X 1500 est un vélo électrique qui, une fois replié, ne fait que 100 x 105 x 45 cm. Il rentre donc parfaitement dans le coffre d’une voiture. Avec sa puissance de 1500 W il peut atteindre la vitesse de 40 km/h : une belle performance pour un véhicule de 28 kg propulsé par une batterie très puissante de 48V (12 800 mAh). Cette dernière est amovible de son compartiment étanche pour une recharge plus pratique (comptez 4 ou 5 heures pour « faire le plein »). L’autonomie du Bezior X 1500 est aussi très intéressante puisqu’il permet de faire entre 45 et 100 km suivant le niveau d’assistance que vous souhaitez utiliser (5 niveaux).

Du matériel de qualité

La suspension hydraulique promet une conduite confortable tout comme les pneus de 73 cm de diamètre pour 10 cm de large. L’afficheur, lui aussi imperméable à la pluie, permet de voir le kilométrage, la vitesse, le niveau d’assistance et la batterie restante. Comme tout appareil de ce type, les freins à disque sont de la partie, mais ce qui est plus rare c’est le dérailleur de marque Shinamo à 9 vitesses qui est embarqué : un gagne de qualité et de longévité. Enfin, le Bezior X 1500 est équipé d’un éclairage LED puissant.

Une grosse réduction !

Ce type d’appareil haut de gamme est forcément cher, mais il faut reconnaître qu’à 1899,99 € le Bezior X 1500 est déjà une bonne affaire, mais pour les soldes, son prix baisse à 1389,99 €. Mais nous avons pu obtenir une réduction supplémentaire avec le code P6CZFNWDM1MS pour un prix record de 1359,99 € ce qui fait une ristourne de 540 € (-28,5 % sur le prix d’origine).

Les + du Bezior X 1500 :