Bon plan true wireless : les 1MORE EVO à moins de 140 €

Ces écouteurs 1MORE EVO viennent à peine de sortir qu’ils sont en promotion pour les premiers acheteurs. Ils disposent d’une fonctionnalité Active Noise Cancellation qui permet de supprimer le bruit ambiant jusqu’à 42 dB. Vous profiterez uniquement du plaisir de la musique que vous soyez dans les transports, au travail, au supermarché d’autant que cette fonction ANC est adaptative : vous n’avez rien à régler !

Ces écouteurs disposent en plus d’une endurance très confortable puisque vous pouvez les recharger jusqu’à 3 fois dans leur boîtier. Cela porte l’autonomie totale à 28 heures (20 heures avec l’ANC) ! La qualité sonore est excellente grâce à ses drivers dynamiques de 10 mm en graphène et son application permettant de les régler en fonction de ce que vous écoutez ou en fonction de votre sensibilité auditive. La certification IPX4 protège de la pluie ou de la transpiration et l’appareil est livré avec 5 tailles d’oreillettes différentes pour se loger parfaitement dans votre conduit auditif. Si vous n’avez pas encore succombé à la mode du « True Wireless », c’est le moment ou jamais…

30 € de réduction et un cadeau !

Depuis le 10 mai et jusqu’au 9 juin 2022, vous pouvez profiter d’une réduction de 30 € directement sur la page du produit. Vous obtiendrez aussi un chargeur sans fil Qi d’une valeur de 30 €. La livraison est rapide puisque le produit est expédié d’Espagne, sans frais de port et sans frais de douane. Vous profitez aussi d’une garantie de 2 ans et de la possibilité de retourner le produit sous 30 jours s’il ne vous convenait pas.

