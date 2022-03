Bon Plan : Toute la gamme trottinettes Ninebot KickScooter série D en promo !

Il y a quelques jours, la marque Ninebot sortait ses trottinettes KickScooter D18E, D28E et D38E, trois appareils permettant de parcourir 18, 28 et 38 km avec une seule charge. Les KickScooter sont idéales pour les transporter dans le métro ou pour les mettre dans un coffre de voiture. Comme la sécurité est très importante sur ces engins qui peuvent atteindre 25 km/h, elles sont toutes équipées d’un double système de freinage ABS. Côté autonomie, les batteries de Li-ion 183Wh, 275Wh et 367Wh se rechargent entre 3,5 et 6, heures. Un indicateur sur le guidon permet de savoir où vous en êtes de la consommation énergétique pour éviter de tomber en rade.

Notez que ces appareils sont livrés rapidement depuis l’UE sans frais de douane. Elles comprennent toutes un éclairage LED puissant et des pneumatiques larges de 10 pouces de diamètre pour plus de confort. Le puissant moteur de ces machines (250, 300 et 350 W) permettent de monter des cotes de 10, 15 ou 20 % selon le modèle et elles sont toutes dotées de différentes mesures de protection : contrôle anti courts-circuits et anti-surcharges, régulateur de température, etc.

Trois appareils, trois promos et des tas de cadeaux !

Ces trois modèles sont en promotion jusqu’au 27 mars 2022. La D18E ne coûte que 349 € avec le coupon « nouveau client » et le code GOBOO995 tandis que la D28E passera de 439 € à 424 € avec le coupon GOBOO410. Enfin, il faudra utiliser le même code pour la D38E qui sera alors affiché à 494 € au lieu de 509 €. Et ce n’est pas fini puisque pour chaque modèle, vous aurez un casque en cadeau d’une valeur de 39,99 € (pour les 200 premières commandes), un bracelet Mi Band 6 et un sac en toile. Enfin, en invitant un ami à visiter le site Goboo, vous recevrez un coupon de 20 €.

Les + des Ninebot KickScooter série D :