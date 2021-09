Bon Plan tablette pas chère : la BMAX MaxPad i11 à 157 €

Pas besoin de dépenser des sommes folles pour vous équiper d’une tablette Android. La BMAX MaxPad i11 propose énormément de fonctionnalités et des composants de qualité pour un prix plancher. Elle embarque donc un SoC T618 octocore (max 2 GHz) gravé en 12 nm avec 8 Go de RAM et un GPU Mali G52MP2 très à l’aise pour les jeux en 3D et les derniers codecs vidéo (H.265 et VP9). On compte aussi 128 Go de stockage extensible, le WiFi dual band de 5ème génération (802.11 ac) et le Bluetooth 5. C’est une tablette sous Android 11 avec un bel écran très lumineux de 10,4 pouces (26,4 cm) d’une définition très confortable de 2000 x 1200 pixels.

Des tas de fonctionnalités pour un prix très bas

Cette BMAX MaxPad i11 propose aussi un son stéréo, le dual-SIM, une compatibilté VoLTE (permettant d’utiliser la 4G pour les communications) et une batterie de 6600 mAh. Enfin côté photo, l’appareil dispose d’un objectif de 13 mégapixels au dos et de 5 mégapixels en façade. Il s’agit du bon plan parfait puisque le prix comprend la TVA : pas de pas de frais de douane surprise au moment de la livraison ! Pour obtenir la tablette au prix de 157 €, il faudra décocher la case concernant les garanties d’expédition. Vous n’en n’avez de toute façon pas besoin si vous payez par CB ou par PayPal.

Les + de la BMAX MaxPad i11 :