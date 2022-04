Bon Plan tablette : la Xiaomi Mi Pad 5 à 294 € chez Goboo

Si vous ne faites pas confiance aux tablettes de supermarché à 100 €, mais que vous ne voulez pas non plus lâcher un SMIC dans un appareil, la Xiaomi Mi Pad 5 est peut-être ce qu’il vous faut…

La Xiaomi Mi Pad 5 réalise un véritable tour de force en proposant un produit abordable avec des fonctionnalités « Premium ». L’appareil intègre un très puissant processeur Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de RAM et combinant la force du chipset Adreno 640. La puce idéale pour le jeu ou des applications gourmandes en ressource. L’écran de 11 pouces (27,94 cm) affiche une résolution de 2560 x 1440 pixels au format 16:9. Une dalle qui propose donc une définition plus de 2 fois supérieure au 1080p classique avec un rafraîchissement de 120 Hz. L’autonomie n’est pas en reste puisque sa batterie de 8720 mAh lui permet de tenir 16 heures en stream et 10 heures en jeu. La Xiaomi Pad 5 embarque aussi 4 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos : la tablette idéale pour regarder un film ou une série.

Un prix sans suppléments avec une livraison rapide !

L’appareil peut aussi se transformer en ordinateur grâce à l’environnement logiciel de Xiaomi en lui ajoutant son stylet intelligent et sa « pochette-clavier ». Alors qu’elle est normalement proposée au prix de 299 € et 349 € suivant son stockage (128 ou 256 Go), la Xiaomi Mi Pad 5 est en promo chez Goboo à 294 € et 334 € avec le code GOBOO995. La TVA et les frais de livraison sont inclus dans le prix et l’appareil est garantit 2 ans alors n’hésitez pas et foncez !



Les + de la Xiaomi Mi Pad 5 :