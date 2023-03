Bon plan : l’excellent Xiaomi Redmi Note 11 à moins de 172 €

Vous désirez un appareil polyvalent, mais vous n’avez pas envie de dépenser trop ? Vous savez aussi que les appareils autour de 100 € sont très « light » au niveau de leur fiche technique. Pourquoi ne pas opter pour le Xiaomi Redmi Note 11. Ce dernier se retrouve à seulement 171,92 € chez Rakuten dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. On le trouve aussi à 179,90 € en version 4/128. Pour ce prix imbattable, vous allez profiter d’un appareil qui propose énormément de fonctionnalité haut de gamme comme l’objectif principal de 50 mégapixels qui est clairement un des points forts du Redmi Note avec de très beaux clichés de jours et des résultats éclatants de nuit. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP (118°), un mode macro et un dernier module pour les portraits.

Des caractéristiques qui impressionnent

Le Redmi Note 11 débarque avec un magnifique écran OLED 409 DPI de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz permettant une navigation ultra fluide. Dans ses entrailles, on va retrouver un très intéressant SoC Qualcomm Snapdragon 680 aussi à l’aise en jeu qu’en vidéo. Comme d’habitude chez le fabricant chinois, l’endurance n’est pas en reste avec un accu de 5000 mAh qui propose une charge rapide de 33 W avec son bloc d’alimentation fourni. Difficile de faire plus complet pour un prix aussi bas. Enfin, c’est un appareil doté de très belles finitions : c’est vraiment un bel objet.

Pourquoi conseillons-nous ce Xiaomi Redmi Note 11 ?

Une fiche technique très impressionnante

Un prix riquiqui

De belles photos en toutes circonstances