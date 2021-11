Bon Plan : les meilleurs aspirateurs sans fil de 2021

Avant d’acheter un aspirateur sans fil, posez-vous ces questions :

1/ Quels sont les principaux types de sols dans votre maison ? Vous aurez besoin d’une grande aspiration si vous avez des tapis ou de la moquette par exemple.

2/ Avez-vous besoin de nettoyer d’autres endroits que le sol ? Si oui, vous pourriez utiliser des accessoires pour vous aider (canapé, radiateur, etc.)

3/ Quelle est la taille de votre maison ? Si vous avez une grande maison, choisissez le modèle qui a la plus grande autonomie.

4/ Êtes-vous sensible au bruit ? Choisissez-en un avec un niveau de décibels plus faible dans ce cas.

5/ Allez-vous l’utiliser souvent ou sur de grandes périodes ? Choisissez un appareil qui soit léger dans ce cas…

N°1 : le Dreame V12 pro

Le Dreame V12 Pro est doté d’une nouvelle turbine aérodynamique, d’un moteur SPACE 6.0 à 160 000 tr/min exclusif à Dreame et d’une puissance nominale de 650W. Il s’agit du premier aspirateur sans fil suffisamment puissant pour s’attaquer au « problème des tapis ». Il est également capable d’effectuer de multiples tâches de nettoyage grâce à un ensemble complet d’outils bien conçus : l’adaptateur pour nettoyer sous les meubles sans se pencher, l’embout plat à LED (pour nettoyer les espaces sombres et étroits), la brosse douce (poils doux pour nettoyer votre ordinateur portable, vos rideaux, vos meubles, vos peluches, etc.), la brosse anti-acariens (qui élimine 99,99 % des acariens qui déclenchent des allergies), la brosse à épousseter 2 en 1 et la rallonge. Il est doté de l’aspiration la plus puissante du marché avec ses 210AW.

Les raisons de le recommander :

210AW hyper aspiration pour enlever toute la poussière et les débris dans la maison.

Les accessoires les plus complets et les plus avancés pour tous les besoins de nettoyage

Bloc principal de 1,6 kg. La rallonge, fabriquée en fibre de carbone, est un tiers plus légère que les rallonges ordinaires.

Durée de vie de la batterie de 85 minutes. Elle est suffisante pour nettoyer même les grandes maisons en une seule fois sans avoir à la recharger entre-temps.

Séparation cyclonique à 12 cônes et filtration en 5 étapes. Il capture presque tous les microbes et les acariens d’une taille de 0,3 micron.

Verrouillage de la gâchette pour un nettoyage de longue durée.

Vidange de la poussière par simple pression sur un bouton.

Affichage de la batterie restante en pourcentage.

Ce qu’il faut améliorer :

Pas de mode automatique.

Pourrait avoir plus de choix au niveau des couleurs.

N°2 : le Dyson V11 Animal

Bien qu’inférieur au Dreame V12 Pro, le Dyson V11 Animal possède une aspiration relativement importante. Son plus grand avantage est son faible niveau sonore grâce au système de réduction du bruit sur l’ensemble de la machine. Il possède 3 niveaux d’aspiration. Et le mode Auto est pratique et économe en énergie. Mais les inconvénients sont évidents : la courte durée de vie de la batterie et le prix élevé.

Les raisons de le recommander :

75dB seulement.

185W d’aspiration (satisfaisant, mais pas le meilleur).

Réglage intelligent de l’aspiration en mode Auto.

Séparation de la poussière par cyclone à 14 cônes et filtration sur toute la machine pour éviter la pollution secondaire.

Grand bac à poussière de 0,76 l.

Vidange facile du bac à poussière.

Ce qu’il faut améliorer :

Le prix élevé de 500 € est au-dessus du budget de la plupart des gens.

L’autonomie de 60 minutes n’est pas suffisante pour nettoyer une grande maison.

Il ne dispose pas d’un verrouillage de la gâchette. Vous devez donc maintenir le bouton d’alimentation tout le temps.

Affichage imprécis de la batterie.

N°3 : le Dreame V11

Dreame a établi un record de vente en 7 heures lors de son lancement. C’est un peu comme une version basique du Dreame V12 Pro haut de gamme. Ils se ressemblent beaucoup au niveau du look, du design de l’écran, de l’autonomie de la batterie et du système de filtration. Mais il y a une différence fondamentale : Le Dreame V11 a une aspiration plus faible et moins d’accessoires. Mais bien sûr, son prix est également inférieur. Il peut fonctionner jusqu’à 90 minutes en mode Eco, ce qui est au-delà de nos attentes pour un aspirateur. Si vous n’êtes pas exigeant sur le niveau d’aspiration et que vous avez une grande maison, cet appareil pourrait être celui qu’il vous faut.

Les raisons de le recommander :

Batterie longue durée de 90 minutes. Nettoyez plus longtemps et chargez moins souvent.

Aspiration élevée de 150 AW, légèrement inférieure au meilleur appareil de Dyson.

Verrouillage de la gâchette qui allège la charge sur vos doigts.

Séparation de la poussière par cyclone à 12 cônes et filtration en profondeur à 5 niveaux pour un air frais.

Élimination de la poussière avec un seul bouton.

Ce qu’il faut améliorer :

L’aspiration pourrait être plus élevée.

On pourrait utiliser un mode automatique.

Il a un niveau sonore de 86dB sur le mode puissant.

Il pourrait avoir plus d’accessoires.

Une réduction de 20 €, un cadeau et peut-être un V12 Pro gratuit !

Nous espérons que ces recommandations pourront vous aider à faire votre choix, mais si vous avez bien suivi notre raisonnement, le meilleur aspirateur sans fil de 2021 est sans aucun doute le Dreame V12 Pro. Le prix de l’appareil est de 334,36 € chez AliExpress, mais avec le code FR12PRO il apparaîtra à 314,36 €. En ce jour des célibataires (11 novembre), les 200 premières commandes recevront gratuitement une brosse à dents électrique Oclean X Pro d’une valeur de 59,99 €. Et ce n’est pas tout puisque 10 acheteurs seront tirés au sort parmi les commandes de 9h à 10h pour recevoir gratuitement un autre Dreame V12 Pro ! C’est maman qui va être contente…