Bon Plan : Les écouteurs sans fil Xiaodu DU à moitié prix

Normalement affichés au prix de 19,99 $ (17,30 €), les écouteurs sans fil Xiaodu DU sont en ce moment à moitié prix avec le code DUVIP10. Ils passent donc à 9,99 $ (8,64 €) ! Un prix incroyable quand on connaît la richesse de ses fonctionnalités ! En effet, ces écouteurs de 3,7 grammes chacun disposent d’une endurance très confortable puisque vous pouvez les recharger jusqu’à 3 fois dans leur boîtier. Cela porte l’autonomie totale à 16 heures. Fabriqué à partir de matériaux « skin friendly » (respectant la peau), les Xiaodu DU se connectent à votre smartphone ou votre ordinateur en Bluetooth 5 pour réduire la latence au maximum (200 millisecondes maximum).

Une liste de fonctionnalités longue comme le bras !

Sa certification IPX4 les protège de la pluie ou de la transpiration, mais ce qui impressionne le plus pour son prix c’est son mode réduction de bruit qui permet une écoute très confortable dans les transports par exemple. Le décodage audio avancé AAC/SBC réduit la perte de son tandis que les trous de sortie permettent d’équilibrer les différentes fréquences pour une très bonne qualité sonore.

Depuis l’application il est possible de surveiller la jauge de charge et de paramétrer les capacités tactiles des écouteurs. Par défaut, un appui met la musique en pause et deux appuis permettent de décrocher si vous recevez un appel. Notons aussi que les Xiaodu DU dispose d’une fonction permettant de prendre des notes vocales (avec la possibilité de les transcrire par écrit, mais uniquement pour les langues anglaise, chinoise et japonaise).

-50% pour les 100 premiers clients : dépêchez-vous !

Attention cette réduction de -50% n’est accordée qu’aux 100 premiers clients. Les 200 premiers acheteurs recevront une petite pochette de transport tandis que ceux qui veulent acheter 2 paires d’écouteurs recevront une réduction supplémentaire de 5% ! Si vous n’avez pas encore succombé à la mode du « True Wireless », c’est le moment ou jamais…

Xiaodu : la marque IA de Baidu

Si vous ne connaissez pas Xiaodu, sachez qu’il s’agit d’une filiale du géant chinois Baidu, le moteur de recherche n°1 dans l’Empire du Milieu. Xiaodu est la marque qui s’occupe de l’intégration des technologies d’intelligence artificielle de Baidu dans des produits électronique de tous les jours. Depuis l’année dernière, Xiaodu est par exemple la première marque en Chine dans le domaine des enceintes connectées.

Les + des Xiaodu DU Smart Buds :