Bon Plan écouteur sans fil : les OnePlus Buds Z à 72,81 €

Les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z TWS sont en ce moment à seulement 72,81 € chez notre partenaire Geekbuying ? Vous les avez trouvé moins chers ailleurs ? C’est possible, mais ici vous ne paierez pas les frais de douanes et ces super écouteurs seront chez vous en 2 jours puisqu’ils sont expédiés des entrepôts en Italie. C’est donc un très bon prix pour du matériel riche en fonctionnalités !

Que de la qualité

En effet, ces écouteurs de 4,35 grammes chacun disposent d’une endurance très confortable puisque vous pouvez les recharger jusqu’à 5 fois dans leur boîtier. Cela porte l’autonomie totale à 20 heures (seulement 10 minutes de charge pour 3 heures d’écoute !). Fabriqués à partir de matériaux « skin friendly » (respectant la peau), ces Buds Z se connectent à votre smartphone ou votre ordinateur en Bluetooth 5 pour réduire la latence au maximum (200 millisecondes maximum).

Résistant à la pluie et adapté aux sportifs

Sa certification IP55 les protège de la pluie ou de la transpiration et au niveau sonore c’est le bonheur avec des drivers de 10 mm pour des basses profondes. Le décodage audio avancé AAC/SBC réduit la perte de son tandis que les trous de sortie permettent d’équilibrer les différentes fréquences pour une très bonne qualité sonore. Depuis l’application il est possible de surveiller la jauge de charge et de paramétrer les capacités tactiles des écouteurs. Par défaut, un appui met la musique en pause et deux appuis permettent de décrocher si vous recevez un appel.

Les + des OnePlus Buds Z :

Une très bonne qualité d’écoute

Une certification IP55

Une très bonne autonomie