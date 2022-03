Bon Plan : les 1MORE ComfoBuds Mini en promo chez Goboo

Compacts, légers (3,7g chacun) et dotés d’un design très sympa, ces écouteurs 1MORE ComfoBuds Mini disposent aussi d’une fonctionnalité ANC (Active Noise Cancellation) qui permet de supprimer le bruit ambiant jusqu’à 40 dB. Vous profiterez uniquement du plaisir de la musique que vous soyez dans les transports, au travail, au supermarché ou dans n’importe quel autre endroit bruyant. Ces écouteurs disposent en plus d’une endurance très confortable puisque vous pouvez les recharger jusqu’à 3 fois dans leur boîtier. Cela porte l’autonomie totale à 24 heures !

La qualité sonore est excellente grâce à ses drivers dynamiques de 7 mm en graphène et son application permettant de les régler en fonction de ce que vous écoutez ou en fonction de votre sensibilité auditive. La certification IPX5 protège de la pluie ou de la transpiration, mais ce qui impressionne le plus pour son prix c’est son décodage audio avancé AAC/SBC permettant de réduire les pertes sonores. Depuis l’application il est aussi possible de surveiller la jauge de charge et de paramétrer les capacités tactiles des écouteurs. Par défaut, un appui met la musique en pause et deux appuis permettent de décrocher si vous recevez un appel. Si vous n’avez pas encore succombé à la mode du « True Wireless », c’est le moment ou jamais…

Une livraison gratuite et rapide depuis l’UE

Les 1MORE ComfoBuds Mini sont normalement affichés au prix de 99 €, mais en ce moment vous pouvez profiter de 10 € de réduction automatique sur les produits de plus de 90 €. Avec le code GOBOO995 qui vous donne une ristourne supplémentaire de 5 €, vous pourrez acquérir ces écouteurs sans fil à seulement 84,99 €. Cerise sur le gâteau, vous remporterez en cadeau un sac à dos Xiaomi et un sac en toile. La livraison est gratuite, rapide et s’effectue depuis l’Union européenne, vous ne paierez donc pas de frais de douane. Pour finir, en participant à ce concours vous pourrez remporter d’autres bons d’achat…

Les + des 1MORE ComfoBuds Mini :