Bon Plan : l’enceinte Bluetooth Tronsmart Element T6 Max à seulement 64,59 € (-31%) !

Si vous cherchez une enceinte Bluetooth facilement transportable et de qualité, ne cherchez pas plus loin ! Non seulement cette Tronsmart Element T6 Max est proposée au prix sympa de 64,59 €, mais elle propose un son « propre » et puissant…

La Tronsmart Element T6 Max est une enceinte Bluetooth qui délivre un son cristallin à 360° grâce à ses technologies DSP et SoundPulse. D’une puissance de 60 Watts, l’appareil intègre 8 radiateurs passifs, 4 tweeters (aiguës) et 1 woofer pour des basses profondes. La qualité du son rivalise avec celle des plus grandes marques du secteur : JBL, Sonos, Sony ou Bose. La Tronsmart Element T6 Max est aussi jolie et s’intégrera naturellement dans votre salon. Jeux vidéo, camping, fête sur la plage ou cinéma, cette enceinte deviendra votre partenaire de tous les instants. Pour l’emmener partout où vous voulez, elle est livrée avec son sac de transport.

Un home cinema à la maison…

Sa batterie de 12000 mAh lui confère une autonomie de 20 heures. Pour la recharge, l’appareil propose tout simplement un port USB-C : vous avez donc l’embarras du choix pour faire le plein. Pour contrôler le volume et les diverses fonctions, l’appareil propose un panneau tactile rétroéclairé. Compatible Bluetooth 5 et NFC, la Tronsmart Element T6 Max propose aussi une fonction assistant vocal puisqu’elle embarque un micro (Siri, Cortana, Google, etc.)

Autre fonctionnalité intéressante : avec deux Tronsmart Element T6 Max vous pouvez recréer un home cinema dans votre salon ! Elles vont s’appairer sans fil et agir de concert pour un résultat digne des meilleures barres de son…

Pourquoi nous vous conseillons la Tronsmart Element T6 Max :

Un son « propre » et puissant

Facilement transportable

Un prix très sympa