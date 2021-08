Bon Plan : le TROUVER POWER 12 à 160 € au lieu de 366 €

Le Trouver Power 12 est un aspirateur sans fil manuel. Presque incongru au moment où l’on parle sans arrêt d’aspirateur-robot avec guidage laser qui lavent les sols et qui font presque le café ! Pourtant ce Touver Power 12 est un indispensable complément des appareils automatiques puisqu’il est endurant, puissant, maniable et facile à utiliser…

Un aspirateur qui fonctionne tout seul lorsque vous n’êtes pas là, c’est parfait. Le problème c’est que même le plus intelligent des robots ne pourra pas passer absolument partout : derrière un meuble ou un radiateur, entre les coussins d’un canapé, pour nettoyer les toiles d’araignée au plafond, etc. Et puis, même si c’est dans leurs cordes, vous n’allez pas « réveiller » votre aspirateur robot juste parce que vous avez renversé de la terre sur une toute petite surface.

Un aspirateur sans fil très puissant

Pour toutes ces tâches, le Trouver Power 12 est l’appareil qu’il vous faut. Loin d’être l’aspirateur classique de maman avec son sac, son fil et ses deux tonnes, c’est un aspirateur sans fil et léger qu’on peut manier avec une seule main (1,45 kg). Doté d’une batterie de 2500 mAh, il développe une puissance d’aspiration de 23 000 Pascals maximum soit environ 10 fois celle d’un robot. Il faut dire que le moteur turbine à 125 000 tours par minute : une belle performance pour sa taille réduite.

Il dispose d’une autonomie de 1 heure (ou 27 minutes en mode « strong ») et de filtres HEPA permettant de filtrer 99,88 % des particules et des acariens. Idéal pour les tissus, matelas, voiture, claviers, canapés et pour les tapis et moquette avec sa brosse rotative en velours, l’appareil est livré avec différents accessoires pour toutes les utilisations imaginables. Pour plus de confort, le Trouver Power 12 est doté d’un écran LCD couleur pour afficher la charge restante, le mode d’aspiration utilisé et la perte de puissance due à un excès de saletés dans le conteneur de 400 ml. Facile à laver et à ranger, il repose sur sa base de chargement près à être dégainé !

Une promotion exceptionnelle jusqu’à la fin du mois d’août

L’appareil est lancé aujourd’hui 15 août et jusqu’à la fin du mois vous pourrez l’acquérir pour 168 € (199$) au lieu de 366 €. Plus fort, avec le code POWER12VAC43, vous profiterez encore d’une réduction pour un prix final de 160 €. Pour tout autre renseignement, vous pouvez jeter un œil à www.youpinlab.com pour de plus amples informations sur ce produit…

Les + du Trouver Power 12 :