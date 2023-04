Bon Plan : le surpuissant PC Geekom Mini IT11 à 569,99 € !

Les mini-PC sont intéressants, car ils permettent de profiter de composants de PC standard dans un boîtier facile à transporter. Si vous cherchez de la puissance, il est préférable d’opter pour un mini-PC à la place d’un laptop : à configuration égale, le PC portable vos coûtera bien plus cher !

Alors si vous cherchez un appareil de ce type, nous pouvons vous conseiller le Geekom Mini IT11.

Un concentré de technologies !

Avec sa taille de 117 x 112 x 45,6 mm et son poids de 564 grammes, c’est un appareil discret qui se glisse dans une mallette très facilement. Cette version disponible sur Amazon sans frais de port et sans frais de douane propose une fiche technique très musclée avec un processeur Intel i7-11390H, 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go) et un SSD de 512 Go (extensible à 2 To). Le boîtier propose aussi un emplacement pour ajouter un disque dur 2,5 pouces. En ce qui concerne le circuit graphique, nous sommes gâtés avec un Intel Iris Xe qui permet d’afficher de la 8K à 60Hz sur 4 écrans. Le Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax) est de la partie tout comme le Bluetooth 5.2.

Côté connectique, c’est aussi extrêmement complet avec deux ports USB-4, un port HDMI 2.0, trois ports USB 3.2, un slot SD, une prise casque et un port Gigabit Ethernet. Bien sûr, l’appareil est fourni avec un Windows 11 Pro préinstallé et Geekom garantit son produit pendant 2 ans.

Pourquoi nous vous conseillons le Geekom Mini IT11 :

Un PC terriblement puissant dans une toute petite boîte

Un prix très attractif avec une réduction de -15 %

Un boîtier évolutif !