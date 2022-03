Bon Plan : le Redkey W12 à 239 € au lieu de 539 €

Redkey est un fabricant d’aspirateurs qui a récemment sorti son W12, un appareil efficace qui permet de gagner du temps puisqu’il passe l’aspirateur et permet de laver le sol en même temps. Il aspire aussi bien les miettes, des détritus et les moutons que les déchets liquides. Pour un nettoyage en une seule étape et efficace, ce Redkey W12 est l’arme absolue. Il permet de nettoyer une zone où on aurait renversé de la soupe, des céréales, de la sauce, du riz, etc.

Un appareil autonettoyant

Le système est très bien conçu. Il est constitué d’un réservoir d’eau propre de 520 ml qui imbibe la brosse rotative. Un second réservoir à déchets de 460 ml est utilisé pour récupérer les résidus aspirés qu’ils soient solides ou liquides. Pas besoin de nettoyer l’appareil en lui même après chaque passage puisqu’il vous suffira d’appuyer sur le bouton « autoclean » lorsqu’il sera posé sur sa base. Il nettoiera alors automatiquement sa brosse et le conduit d’aspiration. Tout ce que vous avez à faire c’est de vider le réservoir à déchets.

Une réduction de 300 € sur le prix habituel

Le Redkey W12 est un appareil pratique à utiliser, léger et maniable. Il est aussi très silencieux puisqu’il fait autant de bruit qu’un micro-onde. Même si vous avez une grande maison à nettoyer, le W12 dispose de 45 minutes d’autonomie pour s’occuper d’une surface de 200 m² en une seule charge. Contrairement à ses concurrents, il ne laisse pas d’eau derrière son passage. L’appareil est livré avec sa base de recharge et une brosse rotative de rechange.

Si le Redkey W12 vous intéresse, vous trouverez plus d’informations sur la page officielle du produit. Mais la promotion est disponible chez Amazon.

Les + du Redkey W12 :