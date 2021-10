Bon Plan : Le puissant Dreame H11 Max à seulement 323 €

Le Dreame H11 Max est un aspirateur sans fil « normal » sauf qu’il permet si vous le désirez de laver vos sols à l’eau ou avec le détergent spécial Dreame (une bouteille offerte avec la commande). La brosse mécanique va frotter 560 fois par minute le sol pour en enlever n’importe quelle tâche ou saleté. Il est possible de régler le débit de l’eau, mais quel que soit le mode que vous choisissez (max, automatique, etc.), l’eau sale sera drainée par l’appareil et stockée dans un réservoir de 500 ml qu’il faudra simplement vider dans son évier ou ses toilettes. La fonction aspirateur seule est déjà très solide avec une puissance de 10 000 Pascals pour 200 W. L’autonomie est aussi très confortable avec ses 6 batteries de 4000 mAh permettant de fonctionner 36 minutes pour une surface nettoyée de 200 m².

Un concentré de technologie à votre service

L’appareil comprend aussi un écran de contrôle LCD qui permet de détecter un problème (tube bouché, brosse mécanique bloquée), de gérer la puissance et de vérifier que vous avez encore de l’énergie pour terminer votre besogne. La sélection du mode de fonctionnement se fait aussi depuis l’afficheur. On peut par exemple utiliser l’option Auto qui ajuste la puissance en fonction de la saleté : on n’arrête pas le progrès !

Facile à charger et facile à ranger, le Dreame H11 Max est livré avec tous ses accessoires, une brosse de remplacement et un filtre de rechange. Pour son lancement, la marque propose une réduction de 26 € avec le code H11MAX. Attention, si vous êtes dans les 10 premiers à acheter le H11 Max, la marque vous offre son robot-aspirateur Dreame F9 en cadeau ! Une machine qui coûte quand même pas loin de 200 € dans le commerce. C’est Noël avant l’heure.

Les + du Dreame H11 Max :