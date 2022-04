Bon Plan : le nouveau OnePlus 10 Pro à 899 € au lieu de 999 €

Le nouveau flagship du fabricant chinois s’est dernièrement dévoilé et il se retrouve déjà avec une grosse réduction de 100 € chez AliExpress. Le OnePlus 10 Pro se retrouve en effet à 899 € au lieu de 999 € seulement du 1er au 3 avril 2022…

Chaque année, OnePlus nous gratifie d’une version « Pro » de son smartphone star. Cette année le OnePlus 10 Pro tutoie les sommets avec un écran presque parfait. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces (17 cm) qui affiche une définition de 3216 x 1400 pixels, soit l’équivalent de deux fois la Full HD. C’est aussi un écran LTPO de seconde génération compatible 10 bits avec un rafraîchissement de 120 Hz. Difficile de faire mieux…

De même la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 offre les meilleures performances sur le marché.

Une partie photo étincelante !

Continuons avec la partie photo qui propose un capteur principal 48 mégapixels IMX789, un ultra grand-angle 50 MP Samsung JN1 et un zoom optique 8 MP x3,3 : très complet avec des composants de qualité qui promettent des photos d’exception. Enfin, la batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide VOOC 80 W (de 0 à 100 % en 35 minutes) tandis que la charge sans fil AirVOOC propose du 50W avec le chargeur compatible.

100 € de réduction sur ce smartphone « Premium »

Un smartphone comme celui-ci fait clairement partie de la catégorie des « Premium » avec un prix pourtant inférieur aux iPhone ou aux Samsung Galaxy du même niveau. Pourtant du 1er au 3 avril 2022, son prix passe de 999 € à 899 € chez AliExpress. Si vous aviez prévu de vous faire plaisir, autant le faire avec une ristourne de 100 € !

Les + du OnePlus 10 Pro :