Bon Plan : le Google Pixel 6a à seulement 295 € !

Même si le Pixel 7 est sur le devant de la scène en ce moment, le Pixel 6a est une excellente alternative bien moins chère : un excellent smartphone, puissant, avec un bel écran et très doué en photo. C’est même devenu une très bonne affaire puisqu’on le trouve chez Rakuten à seulement 295,99 € !

Alors qu’il est sorti à 459 € l’été dernier, le Pixel 6a est proposé en ce moment chez Rakuten à seulement 295,99 € : une belle réduction d’autant que vous récupérerez 14,80 € dans votre cagnotte du Club R. Cela signifie que lorsque votre achat sera validé vous pourrez vous offrir des écouteurs sans fil par exemple. Mais pourquoi le Pixel 6a est-il toujours un très bon choix en 2023 ?

Le futur Android 14 et une fiche technique impressionnante

Déjà, il s’agit d’un appareil de Google qui propose 6 ans de suivi au niveau des mises à jour de sécurité et 3 ans pour profiter des nouvelles versions d’Android (ce sera d’ailleurs un des premiers téléphones à intégrer Android 14 dans quelques semaines). L’appareil embarque uniquement des composants de qualité : un écran OLED 6,1 pouces (15,5 cm), un processeur Tensor 1 survitaminé, 6 Go de RAM ultrarapides, la 5G et la dernière certification WiFi (802.11 ax).

C’est un vrai concentré de technologie, mais ce qui fait la force de ce Pixel ce sont ses clichés ! Le Pixel 6a propose un capteur principal 12,2 mégapixels stabilisé avec une ouverture f/1.7, un ultra grand-angle de 12,2 MP (114° – f/2.2) et un 8 MP (f/2) en frontal. La partie logicielle permet des folies ! Il y a tellement d’outils (Gomme magique, Color Pop, Time Lapse, Top Shot, mode astrophotographie, etc.) que nous avons fait un article entier sur ses possibilités !

À seulement 295,99 €, c’est un rapport qualité/prix imbattable !