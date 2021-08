Bon Plan : Le chargeur multi-USB UGREEN 100 Watts à 84,99€

Vous avez plusieurs appareils à charger rapidement et en même temps ? Plutôt que d’utiliser 3 ou 4 chargeurs et les laisser trainer sur votre bureau, le chargeur UGREEN est la solution ! Il s’agit d’un petit boîtier qui va charger vos appareils avec une puissance maximale de 100 Watts.

Le chargeur USB UGREEN est un petit boîtier qui se glisse aisément dans un sac et prend peu de place sur un bureau. Branché au secteur, ce dernier peut charger plusieurs appareils en même temps. Il dispose en effet de 3 ports USB-C dont 2 peuvent délivrer une puissance de 100W. Si ces deux ports de 100 W sont utilisés en même temps la puissance sera de 65W + 30W (et 45W + 30W + 22,5W avec le troisième port). Cette puissance de 100 W permet de charger très rapidement des appareils compatibles comme le MacBook Pro 16″ qui verra sa jauge passer de 0 à 42% en 30 min et de 0 à 100 % en un peu plus d’une heure.

PC, Mac, smartphone, consoles, etc.

Ce n’est bien sûr pas le seul périphérique compatible avec ce type de charge rapide : MacBook Pro 13, 15 et 16 pouces, MacBook Air 2020, Dell XPS 13 et 15 pouces, Surface Pro, iPad Pro, iPhone 12, Nintendo Switch, les derniers Samsung Galaxy (les S20, S21, Note20) et Galaxy Tab ( S7, S7+, S6, S5e), etc. Le chargeur UGREEN dispose d’une protection contre le survoltage, les courts-circuits et la surchauffe pour éviter d’user prématurément vos précieuses batteries.

Notez aussi que le boîtier en ABS ignifugé permet de dissiper la chaleur efficacement lorsque l’appareil chauffe. Il est bien sûr livré avec ses 7 câbles en nylon tressé dont deux USB-C > USB-C 100W (un coudé) et un USB-C > Lighting 60W. Le chargeur USB UGREEN est garanti 2 ans et est proposé au prix de 99,99 € chez Amazon, mais vous profiter d’une réduction immédiate de 5 € sur le site puis d’une ristourne supplémentaire de 10 € avec le code TJ6VMWMH ce qui descend le prix à 84,99 €. Attention, vous n’avez que jusqu’au 15 septembre 2021 pour en profiter.

Les + du chargeur UGREEN 100W :