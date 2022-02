Bon Plan : le Black Shark 4 Pro a seulement 489 €

S’il y a une catégorie particulière de smartphones, ce sont bien les appareils de gaming. Pas d’écrans incurvés ou de poinçons pour ne pas gêner la visibilité ou handicaper la prise en main, un fort taux de rafraîchissement sur la dalle, une multiplication d’antennes WiFi pour une connectivité optimale et un système de refroidissement digne de ce nom. Ce Black Shark 4 Pro a bon sur toute la ligne et propose encore plus que la concurrence. Faisons le tour du propriétaire…

Un bête de course !

L’appareil intègre d’abord le SoC le plus rapide du moment : le Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 (le nec plus ultra) et une mémoire flash de stockage de UFS 3.1 de 128 ou 256 Go. En ce qui concerne l’écran, nous avons ici une dalle AMOLED avec un balayage de 144 Hz et un temps de réponse record de 8,3 millisecondes. Mais s’il y a bien un aspect qui plaira aux gamers comme aux communs des mortels c’est sa charge rapide de 120 W (la même que celle du Xiaomi 11T Pro) qui permet de faire passer la batterie de 4500 mAh de 0 à 100 % en un quart d’heure : c’est tout simplement ce qui se fait de mieux en ce moment.

Pour le jeu, mais pas que…

Et comme nous avons affaire à un smartphone taillé pour le jeu, on compte aussi un système d’antennes WiFi de dernière génération (802.11 6E), un système de refroidissement liquide, mais aussi un procédé breveté de gâchettes rétractables. Il suffit d’actionner les switchs latéraux pour faire sortir ces boutons de jeu mécaniques. L’impression d’avoir une manette en main est extraordinaire d’autant que l’écran propose le système « Magic Press » qui permet de retranscrire en partie la force avec laquelle vous appuyez sur la dalle. Côté photo, le Back Shark 4 Pro ne passe pas à côté de son sujet avec un module principal de 64 mégapixels très à l’aise de nuit, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 5 MP et un dernier capteur frontal de 20 MP.

Deux réductions pour les deux modèles…

Le Black Shark 4 Pro coûte normalement 579 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais vous pouvez le trouver chez Rakuten pour seulement 489 € : une belle réduction de 90 € sur un smartphone d’exception ! Bien sûr les frais de douane sont inclus dans le tarif, pas de surprise ! Ne traînez pas.

Les + du Black Shark 4 Pro :