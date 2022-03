Bon Plan : lancement du Xiaomi 12 avec une réduction et un cadeau à 199 €

Le Xiaomi 12 sort ce 10 avril, mais il est possible de le précommander pour profiter d’une réduction de 40 € et d’un cadeau d’une valeur de 199 € sur le site Goboo. On vous explique tout…

Comme tous les ans, la firme chinoise Xiaomi lance en grande pompe ses flagships. Autrefois appelés « Mi », cette année les flagship de la marque se nomment simplement Xiaomi 12, 12 Pro et 12X. Mais c’est du premier que nous allons parler ici. Premier appareil à embarquer la nouvelle puce de chez Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen1, l’appareil embarque 8 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de stockage dans la version mise en avant dans cette promotion. Le Xiaomi 12 est donc doté d’une dalle AMOLED de 6,28 pouces Gorilla Glass Victus (le meilleur indice de protection), d’une résolution de 419 DPI et d’un rafraîchissement de 120 Hz. Le top.

Une charge rapide comme l’éclair

La batterie n’est pas en reste avec un accu de 4500 mAh qui autorise surtout une charge rapide de 67 W : passez de 0 à 100 % en 20 minutes. Pas mal non ? Côté photo, le Xiaomi 12 embarque trois capteurs : un objectif principal de 50 mégapixels pourvu d’une nouvelle technologie ProFocus qui permet de toujours repérer les points cruciaux dans une scène (comme un visage, un bâtiment, etc.). Le nouveau flagship embarque aussi un ultra grand-angle de 13 MP, un capteur macro de 5 MP et un dernier module frontal pour les selfies de 32 MP.

40 € de réduction et un cadeau à 199 €

Les précommandes pour le Xiaomi 12 ont débuté le 15 mars pour se terminer le 1er avril. Pour réserver votre appareil, il suffit de faire un dépôt de 20 € chez Goboo (qui seront déduits de votre facture finale). À partir du 1er avril, vous pourrez alors verser la différence. Le coût du modèle 8 Go/128 Go est de 799 € et celui du modèle 8 Go/256 Go est de 899 €, mais vous pourrez profiter d’une réduction de 40 € sur chaque version si vous invitez un ami à créer un compte chez Goboo (sans obligation d’achat). Les smartphones seront alors disponibles à 759 € et 859 €. Plus fort, tous les clients recevront gratuitement une Xiaomi Watch S1 Active d’une valeur de 199 € . Bien sûr , les appareils sont livrés rapidement et gratuitement depuis l’Espagne sans frais de douane et avec une garantie de deux ans.

Les + du Xiaomi 12 :