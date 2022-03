Bon Plan : lancement du Xiaomi 12 à partir de 636 €

Le Xiaomi 12 vient de sortir, mais c’est déjà le moment des soldes ! En effet, le prix de l’appareil est en baisse chez nos partenaires de AliExpress mais seulement pour 48 heures entre aujourd’hui et le 19 mars à 8 heures du matin. C’est le moment de se procurer le smartphone le plus puissant de cette année pour une somme raisonnable…

Le nouveau Xiaomi 12 vient de sortir et il s’agit déjà du smartphone le plus puissant de cette année puisqu’il embarque la nouvelle puce ultra puissante de chez Qualcomm : la Snapdragon 8 Gen 1, gravée en 4 nm et compatible avec les normes de transfert rapide UFS 3.1 (stockage) et LPDDR5 (mémoire vive). L’appareil est une bombe avec en plus un système de refroidissement à base de graphite pour des performances au top en toutes circonstances.

L’écran n’est pas en reste puisqu’on a affaire à une dalle AMOLED de 6,28 pouces (15,95 cm) avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, mais il est adaptable automatiquement en fonction de votre utilisation. Un régal pour les yeux…mais aussi pour les oreilles puisque le Xiaomi 12 est doté de deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos fabriqués par Harman Kardon. Le top !

Taillé pour la photo !

Côté photo, le Xiaomi 12 propose un excellent objectif de 50 mégapixels avec une technologie d’intelligence artificielle qui calcule les types de scène en temps réel. Jamais les photos de nuit et les selfies n’auront été aussi beaux. On compte aussi un ultra grand-ange de 13 MP et un dernier module pour les photos de très prêt de 5 MP. La qualité des vidéos est aussi un avantage par rapport à la concurrence avec une stabilisation optique et des effets de qualité professionnelle. Enfin, l’endurance a toujours été un des points forts de la marque. Ici la batterie de 4500 mAh assure, mais ce qui lui vole la vedette c’est sa charge rapide de 67W qui permet de récupérer 70 % de la jauge en moins de 15 minutes. Pas mal d’autant que la charge sans fil affiche un joli 50W et que la charge inversée pour dépanner un autre appareil permet de la faire avec une puissance de 10 W.

Une réduction et des cadeaux !

Le Xiaomi 12 est en promo chez AliExpress du 17 mars à 8h jusqu’au 19 mars à 8h. Vous pourrez donc obtenir la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 636,09 €, le modèle 8+256 Go à 681,59 € et le 12+256 Go à 727,09 €. Les articles sont dédouanés, pas de risque de payer une taxe, c’est TTC ! Attention, vous n’avez que 48 heures. Les smartphones sous disponible en gris, bleu et violet et vous avez aussi une chance d’être tiré au sort pour remporter un cadeau : Xiaomi 12X, Mi Watch 2 Lite ou une smart TV.

