Bon Plan : lancement du Redmi Note 11 Pro+ 5G le 6 avril !

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est l’appareil idéal pour celui qui veut un appareil puissant, doué en photo, compatible 5G avec une charge rapide du tonnerre et un grand écran AMOLED. Il embarque en effet un MediaTek Dimensity 920 très véloce pour cette gamme de prix. Adossé à 6 ou 8 Go de RAM, c’est en plus un SoC qui économise l’énergie, car gravé en 6 nm. L’appareil est aussi doté d’un système de refroidissement liquide pour de longues sessions de jeu ou de shooting vidéo.

Des fonctionnalités « Premium »

Le Note 11 Pro+ est aussi doté d’un objectif photo de 108 mégapixels Samsung HM2 avec pixel binning et un système à double ISO permettant des photos sans flash dans la pénombre en ajustant la sensibilité et un excellent mode Nuit. On compte aussi un mode macro et un ultra grand-angle de 8 MP. L’appareil embarque aussi un très bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz : c’est encore une première sur ce segment. Côté son, c’est JBL qui est aux manettes avec des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Quant à la batterie de 4500 mAh, elle est compatible avec la charge rapide de 120 W qui équipe le Xiaomi 11T Pro : un atout qui permet de faire passer sa jauge de 0 à 100 % en moins de 15 minutes ! Recharger son appareil le temps d’une douche c’est maintenant possible.

Un lancement le 6 avril avec -50 € de réduction

Aucun concurrent (Samsung A72, Realme 9 Pro+, etc.) ne propose autant d’atout pour un smartphone à ce prix. Car c’est bien la force du Redmi Note 11 Pro+ avec un tarif au ras des pâquerettes puisque tous les modèles se retrouveront avec un ristourne de -50 € (-20 € de coupon sur la page et un code spécial pour une autre réduction de -30 €).

Et si vous trouvez ce modèle un peu trop cher, nous vous conseillons de jeter un œil au très bons Redmi Note 11 et Redmi Note 11S qui sont deux excellents smartphones plus abordables. Et si vous aimez les bons plans, vous pouvez aussi regarder les promos du Xiaomi Mi Fan’s Festival sur le site de AliExpress à partir du 6 avril. Ce sera l’occasion de trouver de belles promotions, des ventes flash et des coupons…

Les + du Redmi Note 11 Pro+ :