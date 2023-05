Bon Plan : la console portable Windows GPG Win 4 à 1090 €

La GPD Win 4 est à la fois une console de poche et un PC sous Windows 11. Équipé de deux sticks analogiques, d’une croix directionnelle, de 8 bouton d’action et de haut-parleurs stéréo, cet appareil hybride dispose d’un écran de H-IPS de 6 pouces affichant une définition 1080p (368 DPI). Ce dernier coulisse vers le haut pour faire place à un clavier rétroéclairé. Mais ce n’est pas tout puisque la GPD Win 4 propose une fiche technique très impressionnante pour sa taille réduite.

Une fiche technique impressionnante !

Elle embarque en effet un processeur AMD Ryzen 7 6800U avec 32 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage de 1 To au format SSD. Le circuit graphique intégré (AMD Radeon 680M) propose des performances très proche d’une GeForce GTX 1060. USB 4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 : rien n’a été oublié au niveau de la connectique d’autant que l’appareil propose encore plus sur son dock avec 3 ports USB supplémentaires, une fiche RJ45 et un port HDMI qui permet d’afficher vos jeux sur un écran externe. Il est aussi possible d’ajouter une souris et un clavier pour certains titres. Vous aimez jouer en ligne en toute circonstance ? Il est aussi possible de jouer en ligne en 4G. Il y a tellement à dire sur les capacités de cette machine (déverrouillage par empreinte digitale, LED programmables, autonomie de 6 à 8 heures, etc.) que le mieux est encore de vous rendre sur la page du produit pour constater par vous même la richesse de l’engin…

La console ultime !

Lorsque nous parlons de console ultime, nous pesons nos mots. Il faut dire que vous aurez le choix dans tous les catalogues de jeux disponibles sur Internet : Steam, Epic Games, nVidia, Amazon, Xbox Game Pass, mais aussi la possibilité d’émuler n’importe quel type de console grâce à la puissance de la machine. Pourquoi ne pas émuler la GameCube, la Dreamcast ou la PlayStation 3 ? Tout est possible avec la GPD Win 4 !

Pourquoi nous conseillons ce PC/console portable ?

Une concentré de technologies…

La console portable ultime !

Plus compact et puissant qu’un Steam Deck