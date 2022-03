Bon Plan : 2 vélo électriques à prix sacrifiés !

Tous ces appareils sont livrés gratuitement et rapidement depuis l’Union européenne, sans frais de douane bien sûr !

► Le Eleglide M1 à 599 € au lieu de 978 €

Le vélo électrique Eleglide M1 « Upgraded Version » est l’évolution du best-seller sorti en 2020. Ce dernier dispose de 5 modes d’assistance : à vous de choisir l’effort que vous devez accomplir pour faire votre trajet. Le M1 embarque un moteur de 250 W, des jantes 27,5 pouces, une suspension mécanique et un dérailleur Shimano de 21 vitesses. Grâce à sa batterie de 18 650 mAh vous pourrez parcourir un maximum de 65 km à 25 km/h max. Fait pour le grand air, il dispose d’un mode 6 km/h qui permet aux sportifs de pousser l’appareil dans les cotes sans se fatiguer. Doté de freins à disque et d’une batterie amovible pratique à recharger, ce vélo électrique haut de gamme coûte normalement 978 €, mais en ce moment il est affiché à 649 €. Vous profiterez d’une réduction supplémentaire avec le code GKB785S pour un tarif final de 599,99 €.

► Le Himo Z20 Max à 720 € au lieu de 1199 €

Ce HIMO Z20 Max est un vélo électrique plus cher que le Eleglide M1, mais il ne boxe pas dans la même catégorie puisque ce dernier est pliable ! Très facile à ranger dans un placard, un coffre de voiture ou un compartiment de train, il propose un châssis en aluminium, des jantes 20 pouces, un dérailleur Shimano 6 vitesses, un système de freins à disque, des pneus larges pour un encombrement réduit de 83 x 73 cm une fois replié. Côté sécurité, on a le droit à un éclairage LED très performant et à différents systèmes pour préserver la batterie de 10 000 mAh : anti surcharge, anti court circuit, anti surchauffe, etc. Le moteur de 250 W vous permettra de faire entre 20 et 80 km suivant le degré d’aide que vous désirez. Affiché à 1199 €, le prix de ce vélo est en ce moment à seulement 720 € avec le code 6NC8FWLT.