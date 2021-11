Bon Plan : 2 imprimantes 3D à tout petit prix chez Geekbuying !

Ça ne vous a pas échappé : c’est le « vendredi noir ». La période idéale pour faire des bonnes affaires et se faire plaisir. À cette occasion, notre partenaire Geekbuying casse les prix sur les imprimantes 3D. Et attention, c’est le haut du panier !

Parmi les promos flash du Black Friday chez Geekbuying, nous vous avons sélectionné deux imprimantes 3D qui font autorité sur le segment des appareils pour utilisateurs avancés : la Artillery Sidewinder X2 et la Anycubic Vyper. Car si vous êtes intéressé par l’acquisition d’une imprimante 3D, autant choisir tout de suite un modèle qui en impose plutôt que d’opter pour un appareil d’entrée de gamme qui vous laissera sur votre faim au bout de quelques semaines…

La Artillery Sidewinder X2 à 337 € au lieu de 447 €

Expédiée depuis l’Union européenne, la Artillery Sidewinder X2 est une imprimante 3D qui est livrée à 95 % préassemblée : en trois minutes, vous êtes prêt à l’action ! Il ne s’agit pas d’une imprimante d’entrée de gamme puisque celle-ci embarque des options avancées pour les utilisateurs exigeants : gros volume d’impression (30 x 30 x 40 cm), détection de filament, reprise d’impression en cas de panne, lit chauffant qui atteint une température de 110°C en 2 minutes, plate-forme en verre trempé avec calibrage automatique et écran tactile LCD. La Sidewinder X2 est aussi très silencieuse et diablement précise avec des couches comprises entre 0,1 et 0,35 mm. C’est enfin une imprimante 3D polyvalente puisqu’elle est compatible avec la plupart des matériaux du commerce : PLA et PLA flexible, ABS, Wood, PVA et HIPS. Une sacrée machine très bien notée partout.

Affiché normalement à 447 €, elle est proposée à 354 € mais avec le code NNNLESIMPRI3D20, le prix chute à 337 € !

La Anycubic Vyper à 266 € au lieu de 363 €

Même si elle ne provient pas du même fabricant, la Anycubic Vyper peut être considérée comme la petite sœur de la Sidewiender X2. Elle propose un volume d’impression très confortable (24,5 x 24,5 x 26 cm) et beaucoup de fonctionnalités « Premium » comme l’auto-leveling, la compensation automatique de l’axe Z, le double ventilateur sur l’extrudeur, l’écran tactile LCD de 4,3 pouces et processeur Cortex M3. C’est un très bon rapport qualité/prix pour les débutants qui veulent commencer avec du matériel « sérieux » sans pour autant se ruiner. Notez aussi que la Anycubic Vyper est compatible avec 5 types de filaments et la plupart des logiciels d’impression 3D supportant les formats STL, OBJ et AMF.

Alors qu’elle est normalement vendue à 363 €, le prix sur la page est descendu à 266 € pour cette vente flash. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser le coupon NNNLESIMPRI3D19 !