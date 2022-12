Vous voulez tout savoir sur votre smartphone ? Device Info va vous surprendre !

L’application Device Info décortique votre appareil Android et vous livre toutes ses caractéristiques techniques sur un plateau : CPU, RAM, système, appareil photo, santé de la batterie, etc.

Elle va même vous servir à effectuer tout un tas de tests pour vérifier que les composants sont en bon état de fonctionnement. Idéal pour mieux connaître son appareil et détecter les pannes…

En tant que technophile niveau 62, vous pensez connaître la fiche technique de votre smartphone sur le bout des doigts ? Même si c’est vrai, vous devriez essayer Device Info : System & CPU Info (qui s’appelle Infos Appareil : Syst et Proc dans le Play Store français). C’est en effet un véritable concentré d’informations sur votre appareil Android. Tout est classé par onglets, vous y retrouverez le nombre de noyaux du CPU avec le cadençage, l’architecture détaillée, la finesse de la gravure, l’utilisation de la RAM avec son type (LPDDR4x, LPDDR5, etc.), le stockage interne, les caractéristiques de la batterie (tension, ampérage, capacité, santé, température), la version du système avec le niveau d’API et les dates de mises à jour, diverses informations sur le réseau et la connectivité (IP locale, type de WiFi, NFC, etc.) et tout ce qui a attrait à l’affichage : définition, résolution, prise en charge du HDR.

Des tests sur chaque organe de votre appareil

On trouvera aussi des infos sur l’appareil photo, même si ici l’appli n’est pas aussi généreuse en données. Sur notre Pixel 6a de test, Device Info n’a pas trouvé l’ultra grand-angle au dos par exemple. Mais là où cette appli sort du lot, c’est que contrairement à ses concurrentes, vous allez pouvoir tester les différents organes de votre smartphone gratuitement : accéléromètre, capteur de lumière ambiante, magnétomètre, vibration, capteur de proximité de l’oreille, haut-parleur, micro, vibration, etc. Nous avons donc affaire à une appli qui s’adresse plus à un réparateur amateur ou même à un pro qui aura du mal à mettre un diagnostic sur une panne. Cerise sur le gâteau, l’appli n’affiche aucune publicité et elle est de surcroît compatible Material You.