Voitures électriques : le Top 5 des applications pour faire des économies

Quand on possède une voiture électrique, il faut y adapter ses usages sur la route. Ces applications vous aideront à ne jamais manquer d’énergie et à planifier vos voyages.

Avoir une voiture électrique est de plus en plus répandu et les constructeurs innovent chaque année pour proposer des modèles toujours plus séduisants. Avec des batteries plus importantes, il est aujourd’hui possible de faire plusieurs centaines de kilomètres avec une charge. De quoi ouvrir ce marché à un public amoureux de nouveaux univers et soucieux de ne plus carburer à l’essence. Pour en faire un usage optimal, le mieux est de se faire aider par des applications très utiles que nous vous présentons en ce jour… électrique.

1- ChargeMap

Sans surprise quand on décortique son nom, ChargeMap vous permet de trouver les points de recharge de véhicule électrique proche de vous. Pour chacune, vous trouverez les retours que d’autres utilisateurs ont laissés sur l’expérience. Ainsi, vous aurez à disposition des informations concernant la vitesse de recharge, le prix, le style de prise proposée et tout ce qui peut vous être utile. 450 000 points de recharge sont répertoriés dans toute l’Europe et vous pourrez même calculer votre itinéraire par rapport à elle. Vous aurez alors un plan de voyage avec les arrêts que vous devrez faire pour arriver à bon port. Plus la borne est proche de votre itinéraire et plus vous économisez de l’argent…

Enfin, si votre voiture est équipée du système Android Auto, vous pourrez accéder à ChargeMap directement sur votre tableau de bord.

2- Plugshare

N’y allons pas par quatre chemins, Plugshare propose à peu près la même chose que ChargeMap à quelques options près. Vous pourrez en effet déjà entrer en contact avec d’autres propriétaires de véhicules électriques pour discuter prise et autres. Mais surtout, la carte des installations ne s’arrête pas à l’Europe, mais couvre le monde entier. C’est donc une application très utile si vous vous retrouvez au volant d’un tel bolide aux États-Unis par exemple.

3-Chargeprice

Chargeprice propose elle aussi une liste des stations de recharge à proximité avec une spécialisation sur les prix. Vous pourrez connaître ces derniers avec des mises à jours en direct des utilisateurs. Vous pourrez alors calculer votre dépense à venir et faire le choix des bornes les plus économiques.

4- Cocoparks

Si vous souhaitez trouver les meilleures places de parkings –souterrains ou dans la rue- qui vous permettront de recharger votre voiture en même temps, dirigez-vous ver Cocoparks. L’application possède toutes ces informations et vous donnera en plus la disponibilité des bornes. Vous n’aurez donc pas la mauvaise surprise de vous rendre à une place déjà prise. L’app couvre pour l’instant les villes de Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, Rennes, Lyon et Marseille. Vous pourrez même payer votre parking directement dans l’application.

5- Jedlix

Jedlix est une application qui vous permet de recharger intelligemment votre voiture électrique qu’il faudra y connecter. À vous de dire l’heure à laquelle vous utiliserez votre véhicule et de quelle niveau de charge vous aurez besoin. Le programme s’occupe du reste et planifie les choses pour vous afin que le rechargement se fasse aux heures creuses où l’énergie est au prix le plus bas et la plus propre. Jedlix a en effet développé un algorithme qui permet au véhicule, une fois branché, de communiquer avec le gestionnaire du réseau électrique pour que la charge soit déclenchée au moment le plus approprié.

Petit bonus non négligeable, vous êtes récompensé en retour de son utilisation puisque vous recevrez 2cts/kWh par virement compris entre 5 et 30 €. Le seul bémol, c’est ce que Jedlix ne fonctionne que sur les modèles des marques Tesla, BMW, Audi et Jaguar. (Oui, les propriétaires de ce genre de voiture ont souvent besoin de récupérer 5 € à la fin du mois.)