Top 3 des meilleures applications Android pour dénicher des bons plans

Aujourd’hui nous vous proposons une sélection de 3 applications gratuites pour trouver et profiter de nombreux bons plans. C’est le moment de faire des affaires et d’échapper à l’inflation galopante qui va tous nous mettre sur la paille !

Promoaccro

Promoaccro propose un site et une application mobile (Android & iOS) pour aider les consommateurs à trouver rapidement et facilement des offres promotionnelles, des réductions, des coupons et des bonnes affaires dans divers domaines : alimentation, mais aussi bijou, parfum, maison, jardin, déco, fourniture scolaire, etc. Cette plate-forme unique propose de centraliser tous les prospectus des principales enseignes : Intermarché, Carrefour, Auchan, Super U, Lidl, Action, Leclerc, Aldi, etc. Promoaccro c’est tout un système anti-inflation en ligne…

Dotée d’une interface conviviale et intuitive, l’appli permet aux utilisateurs de rechercher des offres en fonction de leur emplacement, de leurs préférences et de leurs besoins. Il suffit d’activer les notifications sur les nouveaux prospectus, vos favoris ou les bons plans du moment pour ne rien rater. Plus fort, Promoaccro compare les prix ! Vous vous demandez où se trouve le Coca-Cola, le Nutella ou les chips Lay’s les moins chers ? Promoaccro va vous le dire ! Une appli à télécharger d’urgence…

« Max de bons plans »

L’application pour faire de bonnes affaires. En l’installant, il vous sera proposé, chaque jour, au moins 5 codes promo à utiliser sur près de 500 boutiques du Net (Amazon, Pixmania, etc.) L’appli vous propose aussi des jeux-concours et un accès unique aux 150 meilleures boutiques du Net : mode, high-tech, voyages, forfaits mobiles, électroménager … Si vous êtes du genre à profiter de tous les bons plans du Web Max de Bons Plans est l’application qu’il vous faut. Une application à ouvrir tous les jours.

GROUPON

Qui ne connaît pas encore le site Groupon, générateur de bons deals : soirées, voyages, shopping, soins et bien d’autres choses encore ? Voici tout simplement son application Android : pratique, intuitive, efficace. En emportant Groupon partout avec vous, vous serez certain de ne plus rater la moindre bonne affaire.

Et comme Groupon permet aux utilisateurs de rechercher des offres spécifiques basées sur leur emplacement géographique, leurs préférences et leurs centres d’intérêt, vous avez forcément le meilleur de ce que le commerce en ligne peut vous offrir.