Too Good To Go : rejoignez les super-héros anti-gaspillage !

L’heure est au respect de l’environnement et à la lutte contre le gaspillage et les créateurs de Too Goo To Go l’ont bien compris. Alors que 30% de la production mondiale de nourriture sont jetés, l’application propose d’acheter à bas prix des paniers de nourriture sur le point d’être jetés.



Ces derniers proviennent de coopératives, supermarchés, restaurants, commerçants, etc. Il suffit de laisser l’application vous géolocaliser (vous pouvez passer cette étape en inscrivant le nom de votre commune) pour voir ce que les boutiques alentour proposent. Pour éviter de devoir jeter ou donner la nourriture comme la loi les oblige (avec aussi le risque que les denrées ne soient jamais consommées), les commerçants préfèrent s’en débarrasser en les vendant à perte.

On peut par exemple récupérer un panier de viennoiseries dans un hôtel lorsque l’heure du petit-déjeuner est passée, mais on peut aussi trouver des fruits et légumes frais, des invendus de pizza ou de buffet à volonté et même des invendus de restaurants Ikea. Bien sûr, le contenu peut varier d’un jour sur l’autre et il faudra se déplacer pour aller chercher votre panier. Comme vous ne choisissez pas vraiment ce qu’il y a et que vous rendez service, les prix sont au moins divisés par deux et même souvent par trois (4 € à payer pour une valeur de 12 €).

Vous avez trop de ceci ou de cela ? Partagez avec vos voisins, parlez-leur de l’application et ils partageront avec vous la prochaine fois qu’ils iront chercher un panier chez Carrefour Market, Leclerc, Flunch ou de la boulangerie du coin… 10000 commerces utilisent déjà Too Good To Go ! Et n’oubliez pas de ramener votre sac réutilisable pour atteindre l’empreinte carbone 0 ! Rejoignez la horde des super-héros antigaspi ! N’oublions pas que 29 kilogrammes de nourriture sont jetés par chaque français en l’espace d’un an.