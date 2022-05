Qwant : le moteur de recherche français qui respecte votre vie privée

Il y a quelques années, tout le monde adorait Google. On faisait des recherches, on avait des résultats et on ouvrait limite le champagne pour les en remercier. Et puis on a appris des choses pas très nettes concernant la société américaine. Nos recherches étaient analysées, digérées, revendues. Pire, on s’apercevait que les résultats que le moteur nous donnait n’était pas les plus justes, mais ceux qu’il pensait nous plaire le plus. En gros, nous sommes des cobayes et on nous manipule. Dans ce contexte orwellien, l’heure est à l’alternative plus saine et celle-ci s’appelle Qwant que l’on vous présente aujourd’hui.

Qwant : dans le respect de l’utilisateur

Qwant est en effet un moteur de recherche français lancé en 2011. Aujourd’hui, il est déployé dans 37 pays et revendique plus de 200 millions de requêtes mensuelles. Il s’est érigé, dès le départ, en antithèse de Google en ce qui concerne la collecte de vos données. Ainsi, il n’en collecte tout simplement que le minimum pour assurer son bon fonctionnement. Vous n’aurez donc aucune publicité ciblée et tous les résultats qui vous sont proposés le sont avec neutralité, sans filtre et sans autre critère que celui de la pertinence. Qwant met même un point d’honneur à s’assurer du plus haut niveau possible de protection de vos données personnelles afin qu’elles ne puissent vous être volées. Ainsi, il ne conserve pas votre historique de recherche. Il propose également un mode sombre pour des économies de batterie.

Vous pouvez l’utiliser en allant directement à l’adresse https://www.qwant.com/ ou le choisir comme moteur de recherche par défaut dans la barre d’adresse de votre navigateur. Enfin, il existe directement sous forme d’application mobile disponible sous Android et iOS.

Qwant Junior : pour apprendre à surfer

Parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir accès à Internet, Qwant Junior est justement destiné au public des 6-12 ans afin de leur apprendre à faire des recherches en toute sécurité. Il leur permet d’explorer le web dans un environnement éloigné des dangers, ludique et sans publicité. En page d’accueil, votre enfant trouvera des suggestions de recherche, des actualités, des jeux ainsi que des onglets éducatifs. Qwant Junior filtre aussi les résultats pour ne pas montrer de contenus violents ou pornographiques par exemple. Les liens de commerce en ligne sont également masqués. Ces sites interdits figurent sur une liste noire mise à jour par des algorithmes mais aussi des professionnels de l’éducation. Ces pages ne sont alors plus accessibles via leur adresse.

Comme son grand frère, il est disponible à son adresse https://www.qwantjunior.com/ et sous forme d’application mobile disponible sous Android et iOS.

Qwant Maps : pour aller où vous voulez

Si vous avez besoin d’un service GPS, vous trouverez votre bonheur avec Qwant Maps, qui s’appuie sur les solutions collaboratives OpenStreetMap et OpenAdresses ainsi que l’annuaire des PagesJaunes. Il vous aidera à calculer l’itinéraire le plus pratique pour vous et vous donnera également des informations sur les services disponibles autour de vous. Là où il fait encore la différence, c’est qu’il ne collecte aucune de vos données personnelles. Vos trajets ne sont ainsi ni sauvegardés, ni analysés. Votre géolocalisation n’est d’ailleurs utilisée que temporairement et seulement quand vous vous servez du service.

Si vous en avez marre de vous faire poursuivre par Google, passez à Qwant ! Vous vous sentirez guerre épié (comme disait Tolstoï).