Quelle application devez-vous utiliser pour modifier un PDF?

Édition de PDF – un problème que beaucoup d’entre vous ont rencontré

Le format PDF est un format courant et universel dans lequel on peut trouver principalement des fichiers texte, des formulaires officiels et des scans de documents. Il serait pratique de pouvoir éditer tel document pour en modifier ou en corriger le contenu. Malheureusement, ce n’est pas toujours si simple.

Édition de PDF sur PC

Sur les ordinateurs équipés de Windows, l’option la plus pratique pour éditer des fichiers PDF pourrait être Microsoft Word, mais ce n’est pas une application gratuite. N’oublions pas non plus que ce logiciel n’est pas fait pour cela et que la conversion d’un PSF au format DOCX n’est pas toujours la meilleure. S’il n’est pas facile de trouver des solutions entièrement gratuites, SwifDoo PDF est l’une des applications les plus intéressantes que nous pouvons conseiller.

Tout dépend de ce que vous attendez de l’application. Vous pouvez utiliser l’application gratuite SwifDoo PDF pour lire les fichiers PDF et faire pivoter les pages. Adobe Acrobat et Foxit ont également des capacités similaires, mais ces fonctions sont payantes.

Si vous avez l’intention d’éditer et de créer des PDF à grande échelle, cela vaut la peine d’examiner ces solutions et de choisir celle qui vous convient le mieux. En particulier en ce qui concerne le coût, car il peut varier considérablement. De nombreuses entreprises préfèrent désormais facturer des frais d’abonnement plutôt qu’une somme unique, et cette dernière option peut souvent s’avérer plus avantageuse à long terme.

Outils de modification des PDF basés sur le Web

En cherchant des applications gratuites d’édition de PDF, nous sommes arrivés à la conclusion que la meilleure option, et la moins chère, si l’on veut éditer occasionnellement un document, est d’utiliser des services en ligne. Il existe au moins quelques applications de ce type, mais elles offrent des fonctionnalités et des capacités similaires et, surtout, la plupart d’entre elles sont gratuites.

La seule difficulté éventuelle que nous voyons dans ce cas est la question de la sécurité et de la protection de la vie privée. Tous les documents ne sont pas adaptés à l’envoi vers des serveurs inconnus sur Internet, en particulier s’ils contiennent des données personnelles.

Des possibilités similaires sont également offertes par SmallPDF, qui est également un outil en ligne et qui offre de nombreuses possibilités non seulement en termes d’édition, mais aussi de conversion vers d’autres formats.

Modifier un PDF à partir d’un smartphone Android

Paradoxalement, la meilleure solution pour éditer des fichiers PDF sur Android est fournie par l’application Microsoft Word, qui peut convertir un document PDF dans son propre format, puis l’éditer. Cette application n’est pas parfaite et provoque parfois des erreurs de formatage inattendues, mais elle vaut la peine d’être essayée, car il s’agit de l’outil gratuit le plus puissant qu’on peut trouver sous Android.

Adobe Acrobat est un lecteur et un éditeur de PDF. Grâce à cette application, vous pouvez lire, signer et partager des PDF, ajouter des commentaires et remplir des formulaires au format PDF. De plus, les fichiers se synchronisent avec Google Drive et Dropbox. Les auteurs de l’application se targuent d’avoir un moteur PDF très rapide, ce qui rend le travail avec l’application très pratique.

Adobe Fill & Sign n’est peut-être pas une application destinée uniquement à l’édition de fichiers PDF, mais elle est parfaite pour remplir des formulaires dans ce format. Il s’agit d’un programme gratuit qui vous permet de remplir, de signer et d’envoyer rapidement tous les formulaires.

Édition de PDF avec Apple iOS

Lorsqu’il s’agit d’éditer des fichiers PDF sur iOS, c’est-à-dire sur les smartphones iPhone et les tablettes iPad, la situation n’est pas rose. La grande majorité des applications sont payantes, et même si elles sont gratuites, pour éditer un fichier, il faut de toute façon souscrire un abonnement.

Parmi les applications gratuites qui offrent des fonctions de base, PDF Expert semble être une bonne solution, car elle vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités gratuitement pendant 7 jours afin de tester les capacités de l’application. Si vous cherchez quelque chose pour un changement rapide, c’est peut-être une bonne option.

En conclusion

Les fonctions offertes par les éditeurs PDF spécialisés tels que SwifDoo PDF ou Adobe Acrobat comprennent l’édition de documents, l’ajout d’éléments interactifs aux fichiers ou l’insertion de pages dans les fichiers PDF.

La modification des fichiers PDF peut prendre des formes inattendues : de la simple édition (correction des commentaires, y compris la modification de la disposition des paragraphes et des images) à la modification de la mise en page (rotation, réorganisation, suppression, insertion) et à l’ajout de signets, en passant par la suppression d’informations cachées dans un PDF, qui sont souvent confidentielles.