Poltreder : le partage de photo sans intermédiaire

Pour partager des photos, on est parfois obligé de passer par des services tiers dont on ne sait rien. L’application gratuite et sans pub Poltreder permet de partager ses clichés avec des amis directement de smartphone à smartphone sans passer par un serveur…

Mes photos, celles de mes enfants, des instants passés avec mon amoureuse, sont mes données les plus précieuses. Comment échanger mes photos avec des amis ? J’avais l’habitude de les envoyer par courrier, d’utiliser WhatsApp ou de les partager via Dropbox, Flickr ou Gyazo. Mais, nous sommes au 21e siècle et deux écueils nous guettent, la sécurité de notre vie privée et la taille des photos et vidéos qui n’arrête pas d’augmenter ? Je n’ai pas envie de les confier aux grandes compagnies dont je dépends déjà trop.

Un partage de photo sans GAFAM et sans « cloud »

La solution idéale est de pouvoir simplement les partager directement depuis mon téléphone vers le téléphone de mes amis sans passer par le cloud. Et je voudrais pouvoir décider quand ne plus partager ces photos intimes avec mon ex… Je voudrais aussi pouvoir être assuré que mes photos ne se retrouvent pas publiées sur Facebook ou ailleurs. Et bien tout cela est désormais possible grâce à cette nouvelle application Poltreder qui utilise la technologie WebRTC et qui permet d’avoir le contrôle de mes photos à tout moment ! Je crée une collection avec mes photos préférées, Poltreder envoie une notification aux adresses e-mail de mes amis sélectionnés et c’est tout !

Lorsque je ne partage plus une photo dans une collection, mes amis ne peuvent plus la voir, de même si je supprime un ami de ma liste de personnes avec qui je partage une collection.

Chaque fois que j’ajoute une nouvelle photo, ils sont avertis.

Aucun cloud impliqué, personne d’autre ne peut accéder à vos photos (ou les capturer). Aucun compte n’est nécessaire, et tout est gratuit, sans publicité avec une interface intuitive sans réglages compliqués. Soyez responsable de votre vie privée et utilisez Poltreder !