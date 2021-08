Parking, Happy Hour, WC, Vélos… Huit applis indispensables pour localiser l’essentiel

► Parkopedia, géolocalisatrice de places pour voitures

Qu’on ait son permis ou pas, on a tous déjà passer vingt minutes à tourner dans un quartier pour se garer. Avec Parkopedia, fini les manèges. L’appli recense « plus de 70 millions de places de stationnement dans 89 pays autour du monde ». Elle informe en temps réel des places disponibles autour de soi, ainsi que de leur prix et leurs horaires. Si vous cherchez une place gratuite, Parkopedia permet de filtrer les places proposées en fonction de divers critères.

► Où suis-je garé, pour les têtes en l’air qui perdent leur voiture

Comme son nom l’indique, Où suis-je garé géolocalise le lieu de stationnement de votre voiture pour vous mener à elle par la suite. En un tapement de doigt, vous enregistrez le lieu. Vous pouvez alors vous éloigner sereinement car l’application vous fournit ensuite l’itinéraire pour retourner à votre voiture. Simple mais efficace.

► Where is public toilet, trouver le trône le plus proche en un coup d’œil

Avec plus de 280 000 toilettes recensés dans le monde, Where is public toilet est un allié de taille, notamment en cas d’envie pressante malvenue. Grâce à elle, vous pouvez trouver facilement les toilettes publiques ouvertes les plus proches. L’application fournit également des informations sur les horaires d’ouverture et de fermeture des toilettes.

► Mister Good Beer, dénicheur de pintes

Notamment dans les grandes villes, il est souvent difficile de se mettre d’accord sur le choix du bar qui nous servira une petite bière. Au lieu de faire le tour de la ville en regardant la carte de chaque bar a chaque fois, téléchargez Mister Good Beer. L’appli recense énormément de bars ou restaurants. Surtout, sa force, c’est qu’elle donne le prix de la pinte et les happy hours. Il est aussi possible de filtrer les bars en fonction du budget par exemple. Mister Good Beer est un gain de temps énorme et une certitude de dénicher le bar pépite.

► TheFork, l’appli qui fait manger pas cher

TheFork, plus connue sous le nom La Fourchette en France, a déjà une importante notoriété. L’application permet de réserver un restaurant à proximité en se basant sur les avis des internautes et de la carte du restaurant accessible via l’application. Autre avantage, la Fourchette offre de grosses réductions quand on réserve avec elle. Ces dernières peuvent aller parfois jusqu’à 50%. Pour les étudiants notamment, c’est un indispensable à télécharger sans hésiter.

► Localisateur de supermarché, tout est dit

Votre sens de la déduction devrait rapidement vous faire comprendre que Localisateur de supermarché localise des supermarchés. L’application fonctionne dans le monde entier. Elle donne les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin et la distance à laquelle vous vous trouvez. Un service utile quand on arrive dans un lieu inconnu.

► Poubelle Finder, pour éviter de jeter ses déchets sur le trottoir

Poubelle Finder géolocalise la poubelle la plus proche de vous, en distinguant les poubelles recyclables de poubelles en verre et des poubelles de déchets non recyclables. Elle fonctionne grâce à la participation de ses utilisateurs qui ajoutent eux-mêmes les localisations de poubelles. L’application met en avant l’idée que si tout le monde la télécharge, l’environnement irait un peu mieux et nos rues seraient plus propres.

► Velibici, vene vedi velibici

Initialement créée pour les Velib’ à Paris, Velibici couvre aujourd’hui près de cent villes à travers le monde, dont quinze en France. Elle permet de trouver des vélos en libre-service à proximité. Parfait pour les adeptes du transport à bicyclette.