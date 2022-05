Objectif plage : perdez du poids pour cet été avec votre smartphone

C’est un peu tous les ans la même chose. Dès que le temps retrouve des couleurs et que ciel se dégage, les envies de partir à la plage et de profiter du soleil reviennent à grands pas. Sauf que l’hiver nous a souvent mis dans un état physique proche de la léthargie et nous n’avons pas vraiment fait attention à notre courbe de poids. Alors on ressort nos habits plus légers et on s’aperçoit que l’on ne rentre plus dedans. L’heure est donc à la fonte et quelques applications peuvent vous prendre par la main pour faciliter les choses.

MyFitnessPal : objectif alimentation saine

Pour perdre du poids, l’équation est très simple, il faut bruler plus de calories que l’on en ingurgite. En moyenne, les besoins quotidiens pour une femme se trouvent entre 1 800 et 2 200 kcal et entre 2 400 et 2 700 pour un homme. Si la balance est négative, alors votre corps ira chercher ce qui manque dans vos réserves de gras. MyFitnessPal vous aide donc à calculer rapidement combien de calories vous avez absorbées dans la journée.

Vous entrez vos aliments dans l’appli et elle s’occupe du reste, sachant que plusieurs milliers sont présents dans sa base de données. Vous pouvez même directement scanner les codes-barres des produits. Vous avez alors une projection des taux de lipides, de glucides et de protéines que vous avez mangés et vous fixez des pourcentages à atteindre pour un meilleur équilibre d’alimentation. My Fitness Pal surveille également votre consommation d’eau pour que vous restiez bien hydratés.

7 Minutes Workout : vite fait, bien fait

Si se nourrir de manière équilibrée est le premier pas pour être plus en bonne santé, il faudra faire plus si vous souhaitez perdre du poids rapidement. Cette accélération, elle ne peut se faire que si vous brûlez encore plus de calories en faisant du sport. Il y a la solution d’aller dans les salles, mais ce n’est pas si simple que ça et tout le monde n’a pas le temps. C’est là qu’intervient justement 7 Minutes Workout qui, comme son nom le laisse présager, vous propose des cessions quotidiennes de plus ou moins 7 minutes d’exercices adaptés à tous. Ces derniers ne nécessitent en plus aucun équipement, si ce n’est un tapis de sol si vous souhaitez offrir plus de confort à votre dos et votre fessier.

L’app se base sur l’enchaînement rapide d’exercices de 30 secondes suivis de pauses de 10 secondes. Ces laps de temps peuvent très bien être personnalisés pour ceux qui, au départ, n’ont pas assez la forme pour tenir ce rythme effréné. Plusieurs programmes sont disponibles et certains se concentrent sur une partie du corps en particulier.

Surveiller votre poids : pour le pendant, mais aussi pour l’après

Surveiller votre poids est une app qui vous permet d’avoir toujours un œil sur la courbe de votre poids et d’en tirer les conséquences en temps réel. Si vous souhaitez vous lancer dans un régime, vous pourrez y suivre les variation tout en vous donnant des objectifs à atteindre. Une fois ceux-ci atteints, vous pourrez surtout suivre régulièrement l’évolution de votre forme pour en détecter les signes avant-coureurs d’une méforme en approche.

Si vous voulez perdre du poids, oui, ces trois applications vous prendront par la main pour que vous réussissiez à le faire à votre rythme. Mais une fois la mission achevée, elles peuvent très bien continuer à vous aider à garder la forme au quotidien, simplement en vous faisant prendre les bons réflexes qui vous maintiendront en bonne santé. Même en hiver !