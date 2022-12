MyTF1 : Foot en direct et tous les programmes gratuitement !

Coupe du monde, championnats, Euro : vous voulez le meilleur du foot ? Vous ne voulez pas louper la fin de votre série fétiche ? Pas d’inquiétude avec MyTF1 regardez vos programmes où vous voulez et quand vous le voulez. On vous en dit plus !

Toutes vos chaînes préférées depuis votre smartphone

Grâce à l’application, vous pouvez visionner tous vos programmes en direct ou au choix en replay. Cela s’applique aux chaînes du groupe TF1 à savoir en sus de la chaîne principale TMC, TFX, TF1 séries films et LCI.

Des matchs de la coupe du monde de football aux séries à succès, en passant par les JT ou les émissions de divertissement, vous ne manquerez plus un seul programme.

Des fonctionnalités ultra pratiques

Pour son application TF1 a sorti le grand jeu. En effet, il est possible de caster son programme TV, de continuer à regarder son programme en dehors de l’application. En adhérant à l’option MYTF1 Max, vous pouvez profiter de vos programmes sans publicité et prolonger la durée de disponibilité de vos replays de 30 jours. Mais également accéder au quotidien des influenceurs les plus en vue. Le petit bonus, certains films et séries ne sont disponibles que sur MYTF1 en streaming.

MyTF1 En résumé

L’application MYTF1 s’avère très pratique. En effet, il vous suffit d’une connexion pour suivre vos programmes en direct ou en replay sur votre smartphone ou votre tablette. Même en déplacement, vous ne manquerez aucune minute des matches de la coupe du monde. Si ce soir, vous n’êtes pas chez vous et que vous souhaitez suivre le match, ne paniquez pas. L’installation de l’application se fait rapidement.