Liste cadeaux de Noël : l’appli pour organiser, acheter et trouver tous vos présents

Etes-vous dans les starting-blocks ? Noël approche à grands pas, autant dire que nous sommes dans la dernière ligne droite. Si vous n’avez pas encore effectué tous vos achats, ne stressez pas. Il existe une petite application bien pratique pour faire le point sur ce qu’il vous reste à acheter. Xmas List vous permet de vous organiser et d’y voir plus clair. Cette année, aucun risque d’oublier un seul cadeau.

De la simplicité pour une organisation optimale

« Liste cadeaux de Noël » est une application toute en simplicité et gratuite. Elle offre la possibilité de créer une liste nominative avec un budget dédié. Pour chaque personne de votre liste, définissez le montant du budget ainsi que le nombre de cadeaux à offrir. Lorsque vous avez fait l’achat d’un cadeau de la liste, vous indiquez qu’ils sont achetés et qu’il reste à les emballer ou s’ils sont emballés. Un onglet “magasine” répertorie les achats qu’il vous reste à faire. Quant à l’onglet stats, il indique le nombre de jours restant avant Noël, les dépenses effectuées, votre budget total, le nombre de cadeaux à acheter et ceux à emballer.

Dans les préférences, vous pourrez faire le choix d’acquérir la version premium de l’application afin de supprimer la publicité. Mais également activer un mot de passe pour verrouiller l’accès à votre liste. De quoi la tenir à l’abri du regard des petits curieux.

Le bonus de l’application, l’accès direct à Amazon pour acheter les cadeaux manquants de votre liste. Il suffit de cliquer et vous êtes automatiquement redirigé sur la page Amazon correspondante.

Liste cadeaux de Noël En résumé

Une application bien utile, qui va droit à l’essentiel. Le suivi du budget ainsi que l’accès direct à Amazon sont deux fonctionnalités qui font la différence. La version premium n’est absolument pas obligatoire, le peu de publicité présente sur l’application n’est en rien gênant. À utiliser toute l’année, pour les divers achats et cadeaux pour ne rien oublier et ne pas outrageusement dépasser le budget.